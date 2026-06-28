Путин заявил, что конкурентная борьба на выборах будет честной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что конкурентная борьба на предстоящих выборах в России будет открытой и честной.
- Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, и в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, включая дистанционное электронное голосование в 33 регионах.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Конкурентная борьба на предстоящих выборах в России будет открытой и честной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уверен, что конкурентная борьба будет открытой и честной. Ведь доверие народа к демократическим институтам - непременное условие устойчивости и единства нашего общества", - сказал Путин во время съезда "Единой России".
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.