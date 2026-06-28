ПВО за ночь уничтожила 213 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы и средства ПВО за ночь с 20:00 27 июня до 07:00 28 июня перехватили и уничтожили 213 украинских БПЛА над Россией.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей и регионов России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 213 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 27 июня до 7.00 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18