Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области закрыли музей, куда попал беспилотник ВСУ - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 28.06.2026 (обновлено: 14:20 28.06.2026)
В Ростовской области закрыли музей, куда попал беспилотник ВСУ

Музей «Самбекские высоты» в Ростовской области закрыли для посещения

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области
Здание военно-исторического музейного комплекса Самбекские высоты в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Здание военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате воздушной атаки беспилотника ВСУ на музей «Самбекские высоты» в Ростовской области пострадали 12 человек, из них десять были госпитализированы.
  • 28 июня музей «Самбекские высоты» закрыт для посещения в связи с ликвидацией последствий атаки.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Музей "Самбекские высоты" в Ростовской области, куда накануне попал беспилотник ВСУ, в воскресенье закрыт для посещения, сообщает информационная служба музея.
В субботу губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки. Пострадали 12 человек, из них десять были госпитализировали. К вечеру в больнице оставались два человека.
"Внимание! 28 июня для посещения закрыты все объекты музея "Самбекские высоты", - говорится в сообщении.
Как ранее информировал губернатор, в музее повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. В воскресенье на территории комплекса планировалось начать работы по ликвидации последствий атаки и оценке масштаба повреждений.
Военно-исторический музейный комплекс Самбекские высоты в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Экспозиция музея "Самбекские высоты" не пострадала при ударе БПЛА
27 июня, 13:47
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьЮрий СлюсарьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала