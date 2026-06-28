В Ростовской области закрыли музей, куда попал беспилотник ВСУ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Музей "Самбекские высоты" в Ростовской области, куда накануне попал беспилотник ВСУ, в воскресенье закрыт для посещения, сообщает информационная служба музея.

Как ранее информировал губернатор, в музее повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. В воскресенье на территории комплекса планировалось начать работы по ликвидации последствий атаки и оценке масштаба повреждений.