В Ростовской области закрыли музей, куда попал беспилотник ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате воздушной атаки беспилотника ВСУ на музей «Самбекские высоты» в Ростовской области пострадали 12 человек, из них десять были госпитализированы.
- 28 июня музей «Самбекские высоты» закрыт для посещения в связи с ликвидацией последствий атаки.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Музей "Самбекские высоты" в Ростовской области, куда накануне попал беспилотник ВСУ, в воскресенье закрыт для посещения, сообщает информационная служба музея.
В субботу губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки. Пострадали 12 человек, из них десять были госпитализировали. К вечеру в больнице оставались два человека.
"Внимание! 28 июня для посещения закрыты все объекты музея "Самбекские высоты", - говорится в сообщении.
Как ранее информировал губернатор, в музее повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. В воскресенье на территории комплекса планировалось начать работы по ликвидации последствий атаки и оценке масштаба повреждений.