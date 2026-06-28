СМИ: полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей

"Берлинская полиция курсирует по городу с двумя водометами, чтобы помочь людям охладиться", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первой остановкой стали Бранденбургские ворота, где полиция израсходовала два резервуара с водой по 9 тысяч литров, после чего машины дозаправились и направились на Постдамскую площадь.