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СМИ: полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей - РИА Новости, 28.06.2026
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00:30 28.06.2026
СМИ: полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей

Tagesspiegel: полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль в Германии
Полицейский автомобиль в Германии - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Полицейский автомобиль в Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Берлина использовала водометы для охлаждения жителей и туристов на фоне аномальной жары.
  • В субботу в Берлине был установлен новый температурный рекорд — 39,9 градуса Цельсия.
БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Полиция Берлина использовала в субботу водометы для охлаждения жителей и туристов в центре города на фоне аномальной жары, сообщает газета Tagesspiegel.
"Берлинская полиция курсирует по городу с двумя водометами, чтобы помочь людям охладиться", - говорится в сообщении.
Уточняется, что первой остановкой стали Бранденбургские ворота, где полиция израсходовала два резервуара с водой по 9 тысяч литров, после чего машины дозаправились и направились на Постдамскую площадь.
На фоне жары в субботу в Берлине был установлен новый температурный рекорд. По предварительным данным Немецкой метеорологической службы, на метеостанции в районе Темпельхоф температура воздуха достигла 39,9 градуса Цельсия, превысив предыдущий рекорд в 38,9 градуса, установленный в августе 2015 года.
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