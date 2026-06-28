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Решение о продлении нулевой пошлины на бензин примут на следующей неделе - РИА Новости, 28.06.2026
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15:49 28.06.2026 (обновлено: 18:49 28.06.2026)
Решение о продлении нулевой пошлины на бензин примут на следующей неделе

Новак: решение о продлении нулевой пошлины на бензин примут на следующей неделе

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Новак заявил, что решение о продлении нулевой ввозной пошлины на нефтепродукты должно быть принято на следующей неделе.
  • Россия предложила продлить на год, до 30 июня 2027 года, действующие нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на импорт бензина, авиакеросина, дизельного и судового топлива в страны ЕАЭС.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Решение о продлении нулевой ввозной пошлины на нефтепродукты должно быть принято на следующей неделе, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"У нас 31 июля, до конца действует нулевая... пошлина на бензин, она сейчас тоже продлевается. Мы подали соответствующее предложение в евразийскую экономическую комиссию. На следующей неделе решение (по ввозной пошлине на нефтепродукты - ред.) должно быть принято", - сказал он в кулуарах XXIII съезда партии "Единая Россия".
Россия в начале июня предложила продлить на год, до 30 июня 2027 года, действующие нулевые ставки ввозных таможенных пошлин при импорте в страны ЕАЭС бензина, авиакеросина, дизельного и судового топлива. Нулевая ставка действует с октября 2025 года по 30 июня 2026 года включительно.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакЕдиная РоссияБензин
 
 
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