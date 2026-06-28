Решение о продлении нулевой пошлины на бензин примут на следующей неделе

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"У нас 31 июля, до конца действует нулевая... пошлина на бензин, она сейчас тоже продлевается. Мы подали соответствующее предложение в евразийскую экономическую комиссию. На следующей неделе решение (по ввозной пошлине на нефтепродукты - ред.) должно быть принято", - сказал он в кулуарах XXIII съезда партии "Единая Россия".