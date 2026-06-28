Решение о продлении нулевой пошлины на бензин примут на следующей неделе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Новак заявил, что решение о продлении нулевой ввозной пошлины на нефтепродукты должно быть принято на следующей неделе.
- Россия предложила продлить на год, до 30 июня 2027 года, действующие нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на импорт бензина, авиакеросина, дизельного и судового топлива в страны ЕАЭС.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Решение о продлении нулевой ввозной пошлины на нефтепродукты должно быть принято на следующей неделе, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"У нас 31 июля, до конца действует нулевая... пошлина на бензин, она сейчас тоже продлевается. Мы подали соответствующее предложение в евразийскую экономическую комиссию. На следующей неделе решение (по ввозной пошлине на нефтепродукты - ред.) должно быть принято", - сказал он в кулуарах XXIII съезда партии "Единая Россия".