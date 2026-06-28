Принято решение о снижении норматива биржевых продаж бензина, сообщил Новак

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Решение о снижении норматива по продаже бензина на бирже с 15% до 10% на три месяца уже принято, заявил вице-премьер Александр Новак.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России предлагают снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября. По мнению ФАС, это позволит оптимизировать логистику.