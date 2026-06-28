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Принято решение о снижении норматива биржевых продаж бензина, сообщил Новак - РИА Новости, 28.06.2026
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15:35 28.06.2026 (обновлено: 15:50 28.06.2026)
Принято решение о снижении норматива биржевых продаж бензина, сообщил Новак

Новак: принято решение о снижении норматива биржевых продаж бензина с 15% до 10%

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля топливом на АЗС в Симферополе
Заправка автомобиля топливом на АЗС в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Заправка автомобиля топливом на АЗС в Симферополе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решение о снижении норматива по продаже бензина на бирже с 15% до 10% на три месяца уже принято, заявил Александр Новак
  • Мера направлена на стабилизацию ситуации на биржевом рынке.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Решение о снижении норматива по продаже бензина на бирже с 15% до 10% на три месяца уже принято, заявил вице-премьер Александр Новак.
«
"Это решение мы обсуждали на штабе, и это одна из мер, в том числе направленных на стабилизацию ситуации на биржевом рынке. И уже с 15% до 10% снижено", - сказал он в кулуарах XXIII съезда партии "Единая Россия", отвечая на вопрос журналистов о том, поддерживается ли инициатива по снижению норматива продажи бензина на бирже на 5%.
В России действует ряд мер для стабилизации внутреннего рынка топлива. Так, до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей.
Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России предлагают снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября. По мнению ФАС, это позволит оптимизировать логистику.
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ЭкономикаАлександр НовакРоссияБензинЕдиная РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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