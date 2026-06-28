В Белгородской области трехмесячная девочка пострадала при детонации дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Красная Яруга Белгородской области трехмесячная девочка пострадала от детонации дрона ВСУ.
- Мужчина получил акубаротравму при детонации FPV-дрона в селе Ржевка.
- По данным врио губернатора Белгородской области, ВСУ за минувшие сутки 64 раза атаковали территорию Белгородской области, один мирный житель погиб, еще один ранен.
БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Трехмесячная девочка пострадала в пятницу при детонации дрона ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области, от госпитализации родители отказались, сообщил региональный оперштаб.
"Вчера родители вызвали скорую помощь для трехмесячной девочки, пострадавшей от детонации дрона в поселке Красная Яруга 26 июня. Медики диагностировали у ребенка минно-взрывную травму. От предложенной транспортировки в стационар родители ребенка отказались", - сообщил оперштаб в воскресенье в канале на платформе "Макс"
Кроме того, за медицинской помощью обратился мужчина, который получил акубаротравму при детонации FPV-дрона в селе Ржевка 25 июня, его лечение продолжится амбулаторно, добавили в ведомстве.
По данным врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева на воскресенье, ВСУ за минувшие сутки 64 раза атаковали территорию Белгородской области, один мирный житель погиб, еще один ранен.