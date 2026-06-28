В Белгородской области трехмесячная девочка пострадала при детонации дрона

БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Трехмесячная девочка пострадала в пятницу при детонации дрона ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области, от госпитализации родители отказались, сообщил региональный оперштаб.

Кроме того, за медицинской помощью обратился мужчина, который получил акубаротравму при детонации FPV-дрона в селе Ржевка 25 июня, его лечение продолжится амбулаторно, добавили в ведомстве.