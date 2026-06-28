Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области трехмесячная девочка пострадала при детонации дрона - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 28.06.2026
В Белгородской области трехмесячная девочка пострадала при детонации дрона

Трехмесячная девочка пострадала при взрыве дрона ВСУ в Белгородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Красная Яруга Белгородской области трехмесячная девочка пострадала от детонации дрона ВСУ.
  • Мужчина получил акубаротравму при детонации FPV-дрона в селе Ржевка.
  • По данным врио губернатора Белгородской области, ВСУ за минувшие сутки 64 раза атаковали территорию Белгородской области, один мирный житель погиб, еще один ранен.
БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Трехмесячная девочка пострадала в пятницу при детонации дрона ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области, от госпитализации родители отказались, сообщил региональный оперштаб.
"Вчера родители вызвали скорую помощь для трехмесячной девочки, пострадавшей от детонации дрона в поселке Красная Яруга 26 июня. Медики диагностировали у ребенка минно-взрывную травму. От предложенной транспортировки в стационар родители ребенка отказались", - сообщил оперштаб в воскресенье в канале на платформе "Макс"
Кроме того, за медицинской помощью обратился мужчина, который получил акубаротравму при детонации FPV-дрона в селе Ржевка 25 июня, его лечение продолжится амбулаторно, добавили в ведомстве.
По данным врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева на воскресенье, ВСУ за минувшие сутки 64 раза атаковали территорию Белгородской области, один мирный житель погиб, еще один ранен.
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
"Какое безумие!" Случившееся с МиГ-29 на Украине вызвало переполох в Сети
27 июня, 22:50
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала