СМИ: Байден снова потерялся на сцене и не мог найти выход

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший президент США Джо Байден выступал на гала-вечере Демократической партии в штате Мэриленд.

В конце выступления Байдену потребовалась помощь, чтобы определить, в какую сторону уйти со сцены.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден вновь потерялся на сцене, выступая на гала-вечере Демократической партии, сообщает газета Бывший президент США Джо Байден вновь потерялся на сцене, выступая на гала-вечере Демократической партии, сообщает газета New York Post

Как сообщает издание, Байден в субботу в штате Мэриленд выступил с речью, в которой он защищал свою политику в бытность американским лидером и раскритиковал нынешнего президента Дональда Трампа. Во время своего выступления 83-летний Байден прищуривался, поскольку использовал телесуфлер, и громко кашлял.

"В конце своей речи Байден произнес знакомый лозунг о способности страны преодолевать трудности, а затем ему потребовалась помощь, чтобы определить, с какой стороны уйти со сцены", - говорится в публикации.

Газета пишет, что, пытаясь определить "наилучший маршрут", Байден указал на две разные стороны, после чего, разобравшись, ушел со сцены, развернувшись спиной к зрителям.