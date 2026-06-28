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СМИ: Байден снова потерялся на сцене и не мог найти выход - РИА Новости, 28.06.2026
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06:27 28.06.2026 (обновлено: 13:51 28.06.2026)
СМИ: Байден снова потерялся на сцене и не мог найти выход

NYP: Байден снова потерялся на сцене и не мог найти выход

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший президент США Джо Байден выступал на гала-вечере Демократической партии в штате Мэриленд.
  • В конце выступления Байдену потребовалась помощь, чтобы определить, в какую сторону уйти со сцены.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден вновь потерялся на сцене, выступая на гала-вечере Демократической партии, сообщает газета New York Post.
Как сообщает издание, Байден в субботу в штате Мэриленд выступил с речью, в которой он защищал свою политику в бытность американским лидером и раскритиковал нынешнего президента Дональда Трампа. Во время своего выступления 83-летний Байден прищуривался, поскольку использовал телесуфлер, и громко кашлял.
"В конце своей речи Байден произнес знакомый лозунг о способности страны преодолевать трудности, а затем ему потребовалась помощь, чтобы определить, с какой стороны уйти со сцены", - говорится в публикации.
Газета пишет, что, пытаясь определить "наилучший маршрут", Байден указал на две разные стороны, после чего, разобравшись, ушел со сцены, развернувшись спиной к зрителям.
Бывший американский лидер известен своей склонностью к забывчивости, он многократно путался в мыслях и называл людей чужими именами.
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