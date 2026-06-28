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В результате атаки ВСУ в Краснодарском крае погиб человек - РИА Новости, 28.06.2026
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06:19 28.06.2026 (обновлено: 08:48 28.06.2026)
В результате атаки ВСУ в Краснодарском крае погиб человек

Кондратьев: в Славянске-на-Кубани человек погиб при атаке ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодарском крае один человек погиб в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников.
  • В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, а в хуторе Трудобеликовском повреждены четыре частных дома.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Один человек погиб в Краснодарском крае в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Ранее оперативный штаб региона сообщал, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе произошло в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА. Кроме того, в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки беспилотника повредили четыре частных дома, пострадал один человек.
"Этой ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. К сожалению, погиб один человек", - написал Кондратьев в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь родным погибшего.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайСлавянск-на-КубаниКрасноармейский районВениамин Кондратьев
 
 
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