В результате атаки ВСУ в Краснодарском крае погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодарском крае один человек погиб в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников.
- В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, а в хуторе Трудобеликовском повреждены четыре частных дома.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Один человек погиб в Краснодарском крае в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Ранее оперативный штаб региона сообщал, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе произошло в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА. Кроме того, в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки беспилотника повредили четыре частных дома, пострадал один человек.
"Этой ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. К сожалению, погиб один человек", - написал Кондратьев в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь родным погибшего.