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При атаке ВСУ на Краснодарский край пострадал человек - РИА Новости, 28.06.2026
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При атаке ВСУ на Краснодарский край пострадал человек

При атаке ВСУ на Краснодарский край пострадал человек, четыре дома повреждены

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи в Краснодарском крае
Автомобиль скорой медицинской помощи в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобиль скорой медицинской помощи в Краснодарском крае. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обломки БПЛА повредили четыре частных дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района.
  • Один человек пострадал, ему оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Четыре частных дома повреждены обломками БПЛА в Краснодарском крае, один человек пострадал, сообщает региональный оперативный штаб.
"В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки БПЛА повредили четыре частных дома. Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации. На местах работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
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