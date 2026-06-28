При атаке ВСУ на Краснодарский край пострадал человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обломки БПЛА повредили четыре частных дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района.
- Один человек пострадал, ему оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Четыре частных дома повреждены обломками БПЛА в Краснодарском крае, один человек пострадал, сообщает региональный оперативный штаб.
"В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки БПЛА повредили четыре частных дома. Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации. На местах работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".