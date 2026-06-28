Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны АСЕАН нашли надежного партнера в лице России, как отметил зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.
- Конфликт между США и Ираном привел к тому, что Россия получила возможность укрепить сотрудничество со странами АСЕАН, пострадавшими от энергетического кризиса.
- Россия всегда выполняла взятые на себя обязательства и действует в интересах двустороннего сотрудничества, подчеркнул депутат.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа отметил, что страны АСЕАН нашли надежного партнера в лице России.
Ранее портал Responsible Statecraft сообщил, что в результате решения президента США Дональда Трампа напасть на Иран и последующего закрытия Тегераном Ормузского пролива Россия получила возможность укрепить сотрудничество со странами Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), пострадавшими от энергетического кризиса. По оценке портала, в контексте глобальной энергетической нестабильности, вызванной конфликтом между США и Ираном, июньский саммит Россия - АСЕАН приобрел геостратегическое значение.
"Россия никогда не подводила своих партнеров, поэтому страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) повернули туда, где есть надежность", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Чепу.
В беседе с изданием депутат заявил, что в условиях любого кризиса все государства, будь то США или европейские страны, стремятся извлечь для себя выгоду. То же самое касается государств, пострадавших от конфликта, начатого США и Израилем, по его словам, страны обратились туда, где видят надежность. При этом, подчеркнул депутат, Россия своих партнеров никогда не подводила.
Депутат подчеркнул, что Россия всегда выполняла взятые на себя обязательства и никогда не действовала против кого-то. По его словам, Москва действует в интересах двустороннего сотрудничества, и все азиатские партнеры, которые хотели сотрудничества, нашли в этом понимание.
Россия — АСЕАН: пришла эпоха жареного петуха
19 июня, 08:00