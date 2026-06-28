Страны АСЕАН нашли надежного партнера в лице России, заявили в Госдуме

В беседе с изданием депутат заявил, что в условиях любого кризиса все государства, будь то США или европейские страны, стремятся извлечь для себя выгоду. То же самое касается государств, пострадавших от конфликта, начатого США и Израилем, по его словам, страны обратились туда, где видят надежность. При этом, подчеркнул депутат, Россия своих партнеров никогда не подводила.