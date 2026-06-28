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Анохин: 32 тысячи человек отпраздновали День молодежи в Смоленске - РИА Новости, 28.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:15 28.06.2026
Анохин: 32 тысячи человек отпраздновали День молодежи в Смоленске

Анохин: 32 тысячи человек посетили празднование Дня молодежи в Смоленске 27 июня

© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. День молодежи в Смоленске 27 июня отпраздновали около 32 тысяч человек, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Праздничный день в Молодежной столице России – 2026 стал по-настоящему звездным. Вечером на площади Ленина состоялся масштабный гала-концерт: с 19:00 до 22:00 для собравшихся выступили BEARWOLF, ELMAN и JONY. Вся площадь пела и танцевала вместе с артистами. Концерт стал кульминацией трехдневного празднования, объединившего тысячи молодых людей со всей страны", — написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в воскресенье программа Дня молодежи продолжается. С 15:00 до 21:00 на площади Ленина гостей ждет фестиваль электронной музыки. В программе – выступления Kolpakov, Vinni Chase & Sonic, Hard Rock Sofa, Aiwaska и BYOR. Хедлайнерами вечера станут известный смоленский дуэт Swanky Tunes и Shapov. На улице Ленина и Массовом поле – гастрономический фестиваль и ярмарка "Создано молодыми", а также работа партнерских площадок.
По поручению президента России Владимира Путина в последнюю субботу июня в России отмечается День молодежи. В этом году праздник выпал на 27 июня.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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Смоленская областьРоссияСмоленскВасилий АнохинВладимир Путин
 
 
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