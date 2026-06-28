Анохин: 32 тысячи человек отпраздновали День молодежи в Смоленске

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. День молодежи в Смоленске 27 июня отпраздновали около 32 тысяч человек, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Праздничный день в Молодежной столице России – 2026 стал по-настоящему звездным. Вечером на площади Ленина состоялся масштабный гала-концерт: с 19:00 до 22:00 для собравшихся выступили BEARWOLF, ELMAN и JONY. Вся площадь пела и танцевала вместе с артистами. Концерт стал кульминацией трехдневного празднования, объединившего тысячи молодых людей со всей страны", — написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

Он добавил, что в воскресенье программа Дня молодежи продолжается. С 15:00 до 21:00 на площади Ленина гостей ждет фестиваль электронной музыки. В программе – выступления Kolpakov, Vinni Chase & Sonic, Hard Rock Sofa, Aiwaska и BYOR. Хедлайнерами вечера станут известный смоленский дуэт Swanky Tunes и Shapov. На улице Ленина и Массовом поле – гастрономический фестиваль и ярмарка "Создано молодыми", а также работа партнерских площадок.