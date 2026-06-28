В Анкаре прошел марш против саммита НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Сторонники турецкой партии «Родина» и связанных с ней общественных организаций провели в центре Анкары марш против саммита НАТО.

Участники марша резко критиковали НАТО и политику турецких властей, призывая Анкару выйти из альянса и развивать сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном.

Во время акции организаторы установили символический «гроб НАТО», а после завершения митинга раздали участникам халву, назвав это «поминками по НАТО».

АНКАРА, 28 июн - РИА Новости. Сторонники турецкой партии "Родина" (Vatan Partisi) и связанных с ней общественных организаций провели в центре Анкары марш против саммита НАТО, который пройдет в турецкой столице 7-8 июля, передает корреспондент РИА Новости.

В акции под лозунгом "Нет саммиту НАТО!" приняли участие представители партии "Родина", Турецкого молодежного союза (TGB) и Ассоциации женщин-республиканок (CKD). После шествия участники провели митинг на площади Кызылай.

Выступавшие на акции резко критиковали НАТО и политику турецких властей, заявляя, что альянс утратил свое значение и не отвечает интересам Турции. В частности, участники мероприятия призвали Анкару выйти из НАТО и развивать сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном.

« "НАТО умерло. Турция не может связывать свое будущее с этой структурой", - заявил глава отделения партии "Родина" в Анкаре Утку Рейхан.

Во время акции организаторы установили символический "гроб НАТО", а после завершения митинга раздали участникам халву, назвав это "поминками по НАТО".