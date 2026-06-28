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В Анкаре прошел марш против саммита НАТО - РИА Новости, 28.06.2026
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20:26 28.06.2026
В Анкаре прошел марш против саммита НАТО

РИА Новости: противники НАТО протестовали в Анкаре перед саммитом альянса

© Vatan Partisi/XМарш против саммита НАТО в Анкаре
Марш против саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Vatan Partisi/X
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сторонники турецкой партии «Родина» и связанных с ней общественных организаций провели в центре Анкары марш против саммита НАТО.
  • Участники марша резко критиковали НАТО и политику турецких властей, призывая Анкару выйти из альянса и развивать сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном.
  • Во время акции организаторы установили символический «гроб НАТО», а после завершения митинга раздали участникам халву, назвав это «поминками по НАТО».
АНКАРА, 28 июн - РИА Новости. Сторонники турецкой партии "Родина" (Vatan Partisi) и связанных с ней общественных организаций провели в центре Анкары марш против саммита НАТО, который пройдет в турецкой столице 7-8 июля, передает корреспондент РИА Новости.
В акции под лозунгом "Нет саммиту НАТО!" приняли участие представители партии "Родина", Турецкого молодежного союза (TGB) и Ассоциации женщин-республиканок (CKD). После шествия участники провели митинг на площади Кызылай.
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Выступавшие на акции резко критиковали НАТО и политику турецких властей, заявляя, что альянс утратил свое значение и не отвечает интересам Турции. В частности, участники мероприятия призвали Анкару выйти из НАТО и развивать сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном.
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"НАТО умерло. Турция не может связывать свое будущее с этой структурой", - заявил глава отделения партии "Родина" в Анкаре Утку Рейхан.
Во время акции организаторы установили символический "гроб НАТО", а после завершения митинга раздали участникам халву, назвав это "поминками по НАТО".
Партия "Родина" (Vatan Partisi) - турецкая левая националистическая политическая партия, которую возглавляет Догу Перинчек. Партия последовательно выступает за выход Турции из НАТО, развитие стратегического сотрудничества с Россией, Китаем и Ираном, а также за евразийский внешнеполитический курс.
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