"Гори в аду". Выпад Зеленского в адрес России поразил Запад

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X активно комментируют заявление Владимира Зеленского о призыве к России начать мирные переговоры и вывести войска из Украины.

В комментариях пользователи выражают негативное отношение к Зеленскому и его политике.

Комментарии содержат критику в адрес Зеленского и Украины, а также предположения о мотивах и последствиях мирных переговоров.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского, в котором он призвал Россию к мирным переговорам и вывести войска из Украины.

"Ты избегал мира 4 года, чтобы заработать кучу денег. Сколько теперь у тебя особняков и яхт <…>?! Гори в аду!!!" — высказался @redial999.

"Единственная причина, по которой ты хочешь мира, заключается в том, что у тебя больше нет ни армии, ни техники, чтобы сдержать их, и ты знаешь, что проиграешь, поэтому теперь и призываешь к миру", — указал @Twig4040

"Украина в полной заднице и не сможет победить Россию . Вы, по понятным причинам, не можете признать правду. Россия получит территорию. А потом, пожалуйста, уйдите навсегда из нашей жизни", — прокомментировал @Petethecynik.

"Вы должны прекратить свои бесконечные попрошайничества, вы повторяете одно и то же каждый день... Украина теряет территории, она становится меньше... Убирайтесь из Украины и позвольте вашим людям жить, ваш срок истек..." — призвала @Xohi1260.

"Ваши ключевые партнеры призывали вас продолжать борьбу в 2022 году. Теперь вы и ваши ключевые партнеры можете идти к черту", — резко высказался @thrsts_.

"Чувак, ты свою страну не вернешь. Крым останется российским, как и те части Украины, которые уже под контролем России. Я бы на этом остановился, потому что 2,4 миллиона погибших украинцев — это ужасная цифра", — подчеркнул @mehwtfnub.

"Да ладно... вы никогда всерьез не относились к мирным переговорам. А теперь, когда России надоели ваши игры, вы вдруг пытаетесь использовать тактику затягивания... Если вы не хотите войны, тогда выполните самые разумные требования России и убирайтесь к черту в один из своих американских особняков..." — отметил @mayainthesky.

"Вы боитесь ответных мер России за ваш недавний теракт против них? Вам предложили лучшие условия в 2022 году, но поскольку вы брали деньги у своих марионеточных европейских лидеров для продолжения войны, вы не подумали о жизнях невинных украинцев. Эта неделя будет для вас сущим адом. Спасибо за внимание", — заключил @africariangh.

Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Зеленского продолжать "воевать до последнего украинца".