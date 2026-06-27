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"Гори в аду". Выпад Зеленского в адрес России поразил Запад - РИА Новости, 27.06.2026
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09:44 27.06.2026 (обновлено: 09:47 27.06.2026)

"Гори в аду". Выпад Зеленского в адрес России поразил Запад

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X активно комментируют заявление Владимира Зеленского о призыве к России начать мирные переговоры и вывести войска из Украины.
  • В комментариях пользователи выражают негативное отношение к Зеленскому и его политике.
  • Комментарии содержат критику в адрес Зеленского и Украины, а также предположения о мотивах и последствиях мирных переговоров.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского, в котором он призвал Россию к мирным переговорам и вывести войска из Украины.
"Ты избегал мира 4 года, чтобы заработать кучу денег. Сколько теперь у тебя особняков и яхт <…>?! Гори в аду!!!" — высказался @redial999.
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"Единственная причина, по которой ты хочешь мира, заключается в том, что у тебя больше нет ни армии, ни техники, чтобы сдержать их, и ты знаешь, что проиграешь, поэтому теперь и призываешь к миру", — указал @Twig4040
"Украина в полной заднице и не сможет победить Россию. Вы, по понятным причинам, не можете признать правду. Россия получит территорию. А потом, пожалуйста, уйдите навсегда из нашей жизни", — прокомментировал @Petethecynik.
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"Вы должны прекратить свои бесконечные попрошайничества, вы повторяете одно и то же каждый день... Украина теряет территории, она становится меньше... Убирайтесь из Украины и позвольте вашим людям жить, ваш срок истек..." — призвала @Xohi1260.
"Ваши ключевые партнеры призывали вас продолжать борьбу в 2022 году. Теперь вы и ваши ключевые партнеры можете идти к черту", — резко высказался @thrsts_.
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"Чувак, ты свою страну не вернешь. Крым останется российским, как и те части Украины, которые уже под контролем России. Я бы на этом остановился, потому что 2,4 миллиона погибших украинцев — это ужасная цифра", — подчеркнул @mehwtfnub.
"Да ладно... вы никогда всерьез не относились к мирным переговорам. А теперь, когда России надоели ваши игры, вы вдруг пытаетесь использовать тактику затягивания... Если вы не хотите войны, тогда выполните самые разумные требования России и убирайтесь к черту в один из своих американских особняков..." — отметил @mayainthesky.
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"Вы боитесь ответных мер России за ваш недавний теракт против них? Вам предложили лучшие условия в 2022 году, но поскольку вы брали деньги у своих марионеточных европейских лидеров для продолжения войны, вы не подумали о жизнях невинных украинцев. Эта неделя будет для вас сущим адом. Спасибо за внимание", — заключил @africariangh.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Зеленского продолжать "воевать до последнего украинца".
Во вторник Владимир Путин заявил, что Россия будет двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на продолжающуюся стабилизацию экономики и достижения военных. При этом Москва готова к мирному процессу на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, отметил глава государства.
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