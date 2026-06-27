Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили НПЗ в районе Запорожья при помощи БПЛА дальнего действия "Герань".
- До этого операторы дронов обесточили несколько вражеских предприятий ударом по подстанции в Сумской области.
- Российские войска бьют по военным объектам в качестве возмездия за атаки противника на мирное население.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод в районе подконтрольного ВСУ Запорожья, сообщили в Минобороны.
"На предприятии возникло объемное горение, зафиксированное средствами объективного контроля", — подчеркнули там.
Удары наносили при помощи беспилотников дальнего действия "Герань". Ранее сегодня операторы БПЛА также обесточили несколько промышленных объектов и предприятий, поразив подстанцию в Сумской области. Все они работали в интересах противника.
Всего же за сутки авиация и артиллерия при поддержке войск беспилотных систем нанесли поражение военным целям в 148 районах. Удары пришлись по:
- объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры;
- складам горючего;
- местам подготовки к запуску дальнобойных дронов;
- пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
Армия последовательно наносит удары возмездия после террористической атаки ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР в конце прошлого месяца. В МИД России законными целями называли центры принятия решений и командные пункты, а также предприятия ВПК, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
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22 июня 2022, 17:18