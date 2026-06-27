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ВС России поразили завод нефтепродуктов в районе Запорожья - РИА Новости, 27.06.2026
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17:28 27.06.2026 (обновлено: 18:46 27.06.2026)
ВС России поразили завод нефтепродуктов в районе Запорожья

ВС России поразили использовавшийся ВСУ НПЗ в районе Запорожья

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России поразили НПЗ в районе Запорожья при помощи БПЛА дальнего действия "Герань".
  • До этого операторы дронов обесточили несколько вражеских предприятий ударом по подстанции в Сумской области.
  • Российские войска бьют по военным объектам в качестве возмездия за атаки противника на мирное население.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод в районе подконтрольного ВСУ Запорожья, сообщили в Минобороны.
"На предприятии возникло объемное горение, зафиксированное средствами объективного контроля", — подчеркнули там.
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Всего же за сутки авиация и артиллерия при поддержке войск беспилотных систем нанесли поражение военным целям в 148 районах. Удары пришлись по:
  • объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры;
  • складам горючего;
  • местам подготовки к запуску дальнобойных дронов;
  • пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
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