В Москве опровергли слухи об оформлении загранпаспорта только через "Макс"

Краткий пересказ от РИА ИИ Центры «Мои Документы» опровергли информацию о том, что оформить загранпаспорта можно только через мессенджер «Макс».

Заявление на получение загранпаспорта можно подать в электронном виде на ЕПГУ с последующей записью в отделения управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве.

Заявители могут выбрать любой удобный для себя способ оформления загранпаспорта, включая посещение центров госуслуг.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Московские центры "Мои Документы" опровергли информацию о возможности оформления загранпаспорта только через мессенджер "Макс".

Ранее в ряде СМИ распространялась информация, что подать заявление на получение загранпаспорта можно только с помощью чат-бота "Мои документы" в мессенджере "Макс".

« "Информация о том, что оформить паспорт заграничного образца можно только через мессенджер "МАКС" не соответствует действительности. Подать документы на получение загранпаспорта можно несколькими способами", - говорится в сообщении в Telegram-канале офисов "Мои документы".

Уточняется, что можно подать заявление в электронном виде на ЕПГУ и после его проверки сотрудником МВД оформить предварительную запись в отделения управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве , где горожанину сделают фото на документ и отсканируют отпечатки пальцев.

"Заявление можно оформить в центрах госуслуг, но также потребуется предварительная запись в чат-боте "Мои Документы Москвы" в "МАКС" на оформление биометрического загранпаспорта через криптобиокабину", - подчеркивается в сообщении.