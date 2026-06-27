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В Москве опровергли слухи об оформлении загранпаспорта только через "Макс" - РИА Новости, 27.06.2026
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23:05 27.06.2026 (обновлено: 23:09 27.06.2026)
В Москве опровергли слухи об оформлении загранпаспорта только через "Макс"

МФЦ опроверг сообщения о возможности оформить загранпаспорт только через "Макс"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗаграничный паспорт РФ
Заграничный паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центры «Мои Документы» опровергли информацию о том, что оформить загранпаспорта можно только через мессенджер «Макс».
  • Заявление на получение загранпаспорта можно подать в электронном виде на ЕПГУ с последующей записью в отделения управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве.
  • Заявители могут выбрать любой удобный для себя способ оформления загранпаспорта, включая посещение центров госуслуг.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Московские центры "Мои Документы" опровергли информацию о возможности оформления загранпаспорта только через мессенджер "Макс".
Ранее в ряде СМИ распространялась информация, что подать заявление на получение загранпаспорта можно только с помощью чат-бота "Мои документы" в мессенджере "Макс".
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"Информация о том, что оформить паспорт заграничного образца можно только через мессенджер "МАКС" не соответствует действительности. Подать документы на получение загранпаспорта можно несколькими способами", - говорится в сообщении в Telegram-канале офисов "Мои документы".

Уточняется, что можно подать заявление в электронном виде на ЕПГУ и после его проверки сотрудником МВД оформить предварительную запись в отделения управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве, где горожанину сделают фото на документ и отсканируют отпечатки пальцев.
"Заявление можно оформить в центрах госуслуг, но также потребуется предварительная запись в чат-боте "Мои Документы Москвы" в "МАКС" на оформление биометрического загранпаспорта через криптобиокабину", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что жители могут выбрать любой удобный для себя вариант оформления загранпаспорта.
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ОбществоМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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