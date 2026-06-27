Ученый объяснил, почему долго держится балтийский загар

Краткий пересказ от РИА ИИ Загар на побережье Балтийского моря держится дольше из-за медленного формирования под северным солнцем.

На севере загар не такой темный и часто имеет более холодный оттенок, потому что кожа постепенно усиливает выработку пигмента и утолщает поверхностный защитный слой.

На побережье Балтики умеренный климат, солнце менее агрессивно, чем на юге, и загар формируется более равномерно.

КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. Загар, полученный на побережье Балтийского моря, держится дольше из-за того, что под северным солнцем он формируется медленнее, утолщая пигментный слой кожи, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ имени Канта Андрей Тарасов.

По словам ученого, на южных курортах кожа быстро темнеет, но столь же быстро начинает обновляться после интенсивного солнечного воздействия, особенно если человек получил легкие ожоги. Солнце в северных широтах, к которым относят и Калининградскую область , поднимается ниже, чем на юге, его лучи преодолевают облачность.

"Из-за этого загар формируется медленнее, кожа постепенно усиливает выработку пигмента и одновременно утолщает поверхностный защитный слой. Поэтому северный загар не такой темный, часто имеет более холодный оттенок, зато держится значительно дольше", - сказал Тарасов

Он добавил, что на побережье Балтики умеренный климат, ниже температура воздуха, выше влажность. Солнце менее агрессивно, чем на юге. Но это вовсе не означает, что загореть здесь сложно.