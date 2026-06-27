В Чернигове прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чернигове на севере Украины прогремели взрывы.
- В части Черниговской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Чернигове на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"В Чернигове были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в части Черниговской области.
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