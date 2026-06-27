В Сумской области прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ахтырке в Сумской области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Ахтырке в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал сообщал о взрывах в Сумах.
"В Ахтырке также слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.