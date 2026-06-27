В Сумах прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в части Сумской области.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Еще несколько взрывов прогремели в Сумах на фоне воздушной тревоги в частях Сумской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в Сумах после полуночи
"Взрывы слышны в Сумах", - говорится в Telegram-канале СМИ.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.