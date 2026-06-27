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Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа - РИА Новости, 27.06.2026
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08:00 27.06.2026 (обновлено: 08:05 27.06.2026)

Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа

© Фото : RheinmetallНемецкий дрон-камикадзе FV-014
Немецкий дрон-камикадзе FV-014 - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Rheinmetall
Немецкий дрон-камикадзе FV-014. Архивное фото
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Беспилотники, дальнобойная артиллерия, высокоточные ракеты — во Франции прошла международная выставка оборонной промышленности Eurosatory 2026. Европейские страны продемонстрировали новинки ВПК и презентовали перспективные проекты "оружия будущего". О том, как именно собирается в скором времени воевать Запад, — в материале РИА Новости.

Дальнобойный аргумент

Главная особенность гаубицы LORAS от франко-немецкого концерна KNDS, выпускающего танки Leopard 2 и самоходные артиллерийские установки CAESAR, — дальность стрельбы: 60 километров стандартным 155-миллиметровым осколочно-фугасным снарядом, до 100 — активно-реактивными LORAS. Это значительно больше, чем у любой САУ натовского образца, на уровне некоторых тяжелых РСЗО.
© KNDS France/YouTubeГаубица LORAS от концерна KNDS
Гаубица KNDS Loras - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© KNDS France/YouTube
Гаубица LORAS от концерна KNDS
Все дело в конструкции. Длина ствола орудия — 58 калибров, у действующих европейских САУ на 12 процентов меньше. Кроме того, увеличенная камора позволяет применять максимальный заряд пороха для разгона снаряда. В перспективе LORAS получит собственную линейку боеприпасов различного назначения, которые разработают специально под баллистику ствола в 58 калибров.
Шасси гусеничное, масса около 45 тонн, экипаж — два человека, возимый боекомплект — до 30 снарядов. Силовая установка — дизель MTU и трансмиссия Renk HSWL-256. Скорость — до 70 километров в час, запас хода — до 500 километров. Для артиллерийской системы подобного класса характеристики очень неплохие. Гаубица может отстреляться и быстро поменять позицию, чтобы не попасть под ответный удар.
© AFP 2024 / JULIEN DE ROSAТанк Leopard 2 A-RC 3.0 на выставке Eurosatory 2024
Танк Leopard 2 A-RC 3.0 на выставке Eurosatory 2024 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AFP 2024 / JULIEN DE ROSA
Танк Leopard 2 A-RC 3.0 на выставке Eurosatory 2024
Разработчики учли опыт конфликта на Украине. Артиллерия по-прежнему бог войны, хотя полем боя сегодня правят дроны. Мощи 152- и 155-миллиметровых снарядов достаточно, чтобы уничтожать фортификации, которые беспилотник поразить не способен. Однако орудия с дальностью стрельбы до 30 километров уязвимы для контрбатарейного огня и FPV-дронов. В KNDS уверены, что LORAS решает эту проблему.
Впрочем, вызывает вопросы надежность этой САУ. В зоне СВО расход снарядов с обеих сторон такой, что орудия очень быстро изнашиваются. К примеру, хваленые немецкие гаубицы PZH 2000 рассчитаны на 100 выстрелов в сутки — а на Украине это четыре-пять часов интенсивного боя. Киев получил около 40 PZH 2000, и практически все они уже побывали в ремонте после поломки стволов.

Контейнер с дронами

Оборонный гигант Rheinmetall представил комплекс для массового запуска барражирующих боеприпасов. Это стандартный 20-футовый морской контейнер, вмещающий в себя 18 пусковых установок дронов-камикадзе FV-014. Стартуют залпом, расправляют стабилизаторы и устремляются к цели, координаты которой загружаются заранее. Сообщается, что машинное зрение на основе ИИ позволит им действовать автономно.
© Фото : RheinmetallПусковая установка в виде 20-футового контейнера для дронов-камикадзе FV-014
Пусковая установка в виде 20-футового контейнера для дронов-камикадзе FV-014 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Rheinmetall
Пусковая установка в виде 20-футового контейнера для дронов-камикадзе FV-014
Разработка дрона FV-014 завершилась весной. Барражирующий боеприпас для разведки и поражения точечных целей способен летать на расстояние до 100 километров, находиться в воздухе до 70 минут и нести боевую часть весом четыре-пять килограммов. Утверждают, что он устойчив к воздействию РЭБ и готов выполнять боевые задачи без спутниковой навигации. Предназначен для поражения как небронированных, так и бронированных целей. Предусмотрена возможность работы в составе роя, когда несколько аппаратов действуют сообща.
В зону боевых действия контейнеры с пусковыми FV-014 предполагается доставлять на грузовиках. Их разместят на границах НАТО с Россией. Считается, что замаскированный контейнер сложно обнаружить воздушной разведкой. А дроны, взлетающие буквально из-под земли, смогут застигнуть наступающую армию врасплох. Вероятно, скоро стоит ожидать появления таких контейнеров "с сюрпризом" на Украине, ставшей для Запада идеальным полигоном для испытания передовых и перспективных систем вооружения.
© REUTERS / Axel SchmidtБеспилотный летательный аппарат Rheinmetall FV-014 для барражирования
Беспилотный летательный аппарат Rheinmetall FV-014 для барражирования - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Axel Schmidt
Беспилотный летательный аппарат Rheinmetall FV-014 для барражирования
На Eurosatory продемонстрировали и несколько технических решений для борьбы с БПЛА. Так, французский концерн THALES представил систему Rapid Striker — мобильный зенитный комплекс малой дальности, от одного до пяти километров. Цикл "обнаружение — идентификация — сопровождение — поражение" занимает считаные секунды. Вооружен скорострельной пушкой малого калибра, 70-миллиметровыми реактивными снарядами с лазерным наведением и штатным комплексом РЭБ.
THALES позиционирует разработку как дешевое решение для массового производства. Это отражает современный тренд — борьба с дронами все чаще строится не на одном "супероружии", а на связке датчиков, РЭБ, дешевых ракет и автоматизированного управления огнем. Для европейского рынка это еще и пример попытки дать войскам компактную, но многослойную защиту в стиле "ПВО на колесах".

Для пуска с земли

Европейцы не обошли вниманием и дальнобойное высокоточное оружие. Французская компания MDBA показала перспективную крылатую ракету MdCT — сухопутный вариант военно-морской MdCN, основой для которой, в свою очередь, послужила воздушная SCALP / Storm Shadow. Подчеркивается общая архитектура семейства: унификация по ракете, но разные носители — фрегаты, подлодки и наземные пусковые установки. То есть промышленности не понадобится перестраиваться, чтобы наладить массовое производство.
© Getty Images / John KeebleРакета Storm Shadow / SCALP
Ракета Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Getty Images / John Keeble
Ракета Storm Shadow / SCALP
Тактико-технические характеристики MdCT раскрыты лишь частично. Известно, что дальность превысит 1000 километров. Масса ракеты — около двух тонн, длина — семь метров, диаметр — около полуметра. Пусковая установка вмещает четыре ракеты, устанавливается на армейский грузовик. Обещают малую заметность для средств радиолокации, устойчивость к помехам и большую полезную нагрузку.
Для Франции и Европы MdCT важна прежде всего для восполнения дефицита собственных средств дальнего неядерного удара. Наземный носитель, в отличие от морской платформы, позволяет скрытно маневрировать, рассредоточивать пусковые установки и строить устойчивую систему огневого поражения. Политически это также усиливает французскую роль как одного из немногих европейских игроков, способных самостоятельно развивать дальнобойные ударные системы.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Глава Пентагона заявил об успешном испытании системы ПРО "Золотой купол"
24 июня, 07:52
Европейцы явно сделали выводы из конфликта на Украине. На Eurosatory практически не было утопических проектов "супертанков", истребителей 6-го поколения, боевых лазеров и прочей научной фантастики. Оборонная промышленность сосредоточилась на том, что актуально именно сейчас и сохранит актуальность в ближайшем будущем. Это дальнобойные высокоточные средства поражения, беспилотники различного назначения, а также средства для борьбы с ними. Крупнейший со времен Второй мировой конфликт в Европе доказал, что массовость важнее уникальности и технологического совершенства.
 
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