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Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование в Тихом океане - РИА Новости, 27.06.2026
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13:29 27.06.2026 (обновлено: 14:32 27.06.2026)
Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование в Тихом океане

Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование над западом Тихого океана

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосадка на аэродром истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34
Посадка на аэродром истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34 - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Посадка на аэродром истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ВКС и ВВС КНР провели совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана.
ПЕКИН, 27 июн — РИА Новости. Российские ВКС и китайские ВВС провели совместное воздушное патрулирование над Тихим океаном, сообщило Минобороны КНР.
"(Они. — Прим. ред.) провели 11-е совместное стратегическое патрулирование в воздушном пространстве над Японским и Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана", — заявили в министерстве.
Отмечается, что оно показало общую приверженность Москвы и Пекина поддержанию регионального мира и стабильности.
Также сегодня корабли ВМС НОАК завершили визит во Владивосток и покинули главную базу Тихоокеанского флота.
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