Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование в Тихом океане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские ВКС и ВВС КНР провели совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана.
ПЕКИН, 27 июн — РИА Новости. Российские ВКС и китайские ВВС провели совместное воздушное патрулирование над Тихим океаном, сообщило Минобороны КНР.
"(Они. — Прим. ред.) провели 11-е совместное стратегическое патрулирование в воздушном пространстве над Японским и Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана", — заявили в министерстве.
Отмечается, что оно показало общую приверженность Москвы и Пекина поддержанию регионального мира и стабильности.
Также сегодня корабли ВМС НОАК завершили визит во Владивосток и покинули главную базу Тихоокеанского флота.