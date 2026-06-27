Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Сербии Александр Вучич заявил о своей отставке через несколько недель.

БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о подаче в отставку через несколько недель и предстоящих выборах.

В субботу в Белграде проходит массовая акция "Сербия, одна семья" в поддержку политики Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) перед Скупщиной (парламентом) в Белграде. По данным МВД, мероприятие собрало 207 тысяч человек.

"Через несколько недель подам в отставку. Я сказал председателю и руководству СПП, что на следующих выборах помогу получить доверие народа и что все, о чем говорил, можем осуществить в следующие четыре года... Наш победный список на предстоящих выборах будет называться "Объединенная Сербия", - сказал Вучич собравшимся и добавил, что его предложение поддержало партийное руководство.

При этом он не уточнил, идет ли речь о президентских и парламентских выборах и когда они состоятся.

Президент Сербии, срок полномочий которого истекает весной 2027 года, говорил, что готовится подать в отставку. В случае досрочной отставки выборы по закону должны состояться через 90 дней. Ранее он анонсировал парламентские выборы в Сербии в период между концом сентября и серединой ноября.