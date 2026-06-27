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Вучич заявил о подаче в отставку через несколько недель - РИА Новости, 27.06.2026
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20:55 27.06.2026
Вучич заявил о подаче в отставку через несколько недель

Вучич заявил о подаче в отставку через несколько недель и предстоящих выборах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич заявил о своей отставке через несколько недель.
БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о подаче в отставку через несколько недель и предстоящих выборах.
В субботу в Белграде проходит массовая акция "Сербия, одна семья" в поддержку политики Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) перед Скупщиной (парламентом) в Белграде. По данным МВД, мероприятие собрало 207 тысяч человек.
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"Через несколько недель подам в отставку. Я сказал председателю и руководству СПП, что на следующих выборах помогу получить доверие народа и что все, о чем говорил, можем осуществить в следующие четыре года... Наш победный список на предстоящих выборах будет называться "Объединенная Сербия", - сказал Вучич собравшимся и добавил, что его предложение поддержало партийное руководство.
При этом он не уточнил, идет ли речь о президентских и парламентских выборах и когда они состоятся.
Президент Сербии, срок полномочий которого истекает весной 2027 года, говорил, что готовится подать в отставку. В случае досрочной отставки выборы по закону должны состояться через 90 дней. Ранее он анонсировал парламентские выборы в Сербии в период между концом сентября и серединой ноября.
Проведения досрочного волеизъявления требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции. Протесты начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. На последнем протесте в Белграде в ночь на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.
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