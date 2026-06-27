Он отметил, что представитель 425-го ОШП ВСУ Николай Харлан с позывным "Киевлянин" заявил, что "подразделения вооруженных сил сами способны защитить себя", поскольку, по его словам, "государство самоустранилось от исполнения своих обязанностей".

В сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В силовых структурах РФ отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и "мясными штурмами".