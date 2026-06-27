Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» угрожают расправой украинским журналистам, которые вскрыли нарушения в подразделении.
- Государственное бюро расследований Украины начало досудебную проверку фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в полку «Скала».
- Командира полка Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверки.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Представители 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" угрожают расправой украинским журналистам, вскрывшим нарушения в подразделении, которые стали поводом для начала расследования, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Пропагандисты 425 ОШП "Скала" отреагировали на проводимое в отношении подразделения расследование и пообещали физически уничтожить украинских журналистов, которые вскрыли нарушения в полку", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что представитель 425-го ОШП ВСУ Николай Харлан с позывным "Киевлянин" заявил, что "подразделения вооруженных сил сами способны защитить себя", поскольку, по его словам, "государство самоустранилось от исполнения своих обязанностей".
В сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В силовых структурах РФ отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и "мясными штурмами".
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22 июня 2022, 17:18