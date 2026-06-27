В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Рыльске Курской области украинский дрон атаковал мирное население.
- Ранен 66-летний мужчина, он получил минно-взрывную травму и осколочное слепое ранение правого бедра.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинский дрон атаковал город Рыльск в Курской области, в результате удара ранен 66-летний мужчина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Губернатор отметил, что пострадавшему оказана первая медицинская помощь, от госпитализации он отказался.
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22 июня 2022, 17:18