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В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 27.06.2026
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21:00 27.06.2026 (обновлено: 21:07 27.06.2026)
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

В Рыльске мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Рыльске Курской области украинский дрон атаковал мирное население.
  • Ранен 66-летний мужчина, он получил минно-взрывную травму и осколочное слепое ранение правого бедра.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинский дрон атаковал город Рыльск в Курской области, в результате удара ранен 66-летний мужчина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"В курском приграничье ранен мужчина. Сегодня вражеский дрон атаковал город Рыльск. В результате удара ранен 66-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, осколочное слепое ранение правого бедра", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что пострадавшему оказана первая медицинская помощь, от госпитализации он отказался.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРыльскВооруженные силы Украины
 
 
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