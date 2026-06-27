В Белгородской области мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ по грузовику

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ракитянском округе в поселке Ракитное FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю.
- Мужчина получил множественные осколочные ранения и был доставлен в Ракитянскую ЦРБ, позже его переведут в городскую больницу Белгорода.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в Белгородской области, его госпитализировали, сообщил оперативный штаб региона.
"В Ракитянском округе в поселке Ракитное FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями тела, рук и ног доставили в Ракитянскую ЦРБ", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Отмечается, что позже мужчину переведут в городскую больницу Белгорода.
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