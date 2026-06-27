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ВСУ заявили, что потеряли МиГ-29 в Полтавской области - РИА Новости, 27.06.2026
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14:50 27.06.2026
ВСУ заявили, что потеряли МиГ-29 в Полтавской области

Воздушные силы ВСУ заявили о крушении своего истребителя в Полтавской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны
Самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воздушные силы ВСУ заявили о крушении украинского истребителя МиГ-29 в Полтавской области в ночь на 27 июня.
  • В публикации ВС ВСУ не приводятся причины крушения самолета.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Воздушные силы ВСУ заявили о крушении украинского истребителя МиГ-29 в Полтавской области в ночь на субботу, летчик катапультировался.
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"В ночь на 27 июня 2026 года была потеряна связь с истребителем МиГ-29 воздушных сил ВСУ, который выполнял боевое задание в Полтавской области. Подтверждаем потерю самолета, но украинский пилот успешно катапультировался", - говорится в сообщении в Telegram-канале воздушных сил.

Обстоятельства инцидента уточняются. В публикации не приводятся причины крушения самолета.
Чуть более недели назад воздушные силы ВСУ потеряли бомбардировщик Су-24М в Хмельницкой области на западе страны. Причины инцидента также не сообщались.
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьХмельницкая областьВооруженные силы УкраиныМиГ-29Су-24М
 
 
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