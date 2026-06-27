Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 60 военных ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 60 военных и 11 автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям механизированной бригады, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных и 11 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Уничтожено до 60 военнослужащих, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной бригады, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области.