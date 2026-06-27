В Курской области при атаке ВСУ пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В период с 09:00 26 июня до 09:00 27 июня силы ПВО сбили 108 украинских беспилотников в Курской области.
- В результате атак ВСУ три человека получили ранения и были доставлены в областную больницу.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Три человека ранены в результате атаки ВСУ на Курскую область, силы ПВО сбили 108 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Глава региона уточнил, что в слободе Белой Беловского района ранена 55-летняя женщина, в деревне Гирьи - 59-летний мужчина, а в Дмитриевском районе пострадал 40-летний житель Владимирской области, находившийся там в командировке.
Губернатор отметил, что что всех пострадавших доставили в областную больницу.
Хинштейн добавил, что в селах Ольховка Хомутовского района и Малое Солдатское Беловского района повреждены автомобили, в слободе Белой нанесен урон входной группе магазина.