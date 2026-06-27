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В Курской области при атаке ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 27.06.2026
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09:29 27.06.2026
В Курской области при атаке ВСУ пострадали три человека

Три человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В период с 09:00 26 июня до 09:00 27 июня силы ПВО сбили 108 украинских беспилотников в Курской области.
  • В результате атак ВСУ три человека получили ранения и были доставлены в областную больницу.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Три человека ранены в результате атаки ВСУ на Курскую область, силы ПВО сбили 108 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Всего в период с 09.00 26 июня до 09.00 27 июня сбито 108 украинских беспилотников различного типа... В результате атак ранены три человека", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что в слободе Белой Беловского района ранена 55-летняя женщина, в деревне Гирьи - 59-летний мужчина, а в Дмитриевском районе пострадал 40-летний житель Владимирской области, находившийся там в командировке.
Губернатор отметил, что что всех пострадавших доставили в областную больницу.
Хинштейн добавил, что в селах Ольховка Хомутовского района и Малое Солдатское Беловского района повреждены автомобили, в слободе Белой нанесен урон входной группе магазина.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБеловский районКурская областьДмитриевский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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