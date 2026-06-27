В Курской области при атаке ВСУ пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В период с 09:00 26 июня до 09:00 27 июня силы ПВО сбили 108 украинских беспилотников в Курской области.

В результате атак ВСУ три человека получили ранения и были доставлены в областную больницу.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Три человека ранены в результате атаки ВСУ на Курскую область, силы ПВО сбили 108 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Всего в период с 09.00 26 июня до 09.00 27 июня сбито 108 украинских беспилотников различного типа... В результате атак ранены три человека", - написал Хинштейн в канале на платформе " Макс ".

Глава региона уточнил, что в слободе Белой Беловского района ранена 55-летняя женщина, в деревне Гирьи - 59-летний мужчина, а в Дмитриевском районе пострадал 40-летний житель Владимирской области, находившийся там в командировке.

Губернатор отметил, что что всех пострадавших доставили в областную больницу.