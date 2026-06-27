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ВСУ за сутки 76 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 27.06.2026
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ВСУ за сутки 76 раз атаковали Белгородскую область

ВСУ атаковали Белгородскую область 76 раз за сутки, сбиты 92 БПЛА

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военные с беспилотником
Украинские военные с беспилотником - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военные с беспилотником. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 76 раз.
  • Были перехвачены 92 БПЛА.
  • Один мирный житель погиб, еще четыре человека, включая ребенка, получили ранения.
БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 76 раз, также были перехвачены 92 БПЛА, один мирный житель погиб, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 76 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Чернянский, Шебекинский и Яковлевский округа", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что противник совершил три артиллерийских обстрела, также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбиты и подавлены 92 беспилотника.
"В Корочанском округе погиб мужчина… Ранения получили четыре человека, в том числе ребенок. Госпитализация не потребовалась, он продолжает лечение амбулаторно", - подчеркнул врио губернатора.
По информации оперштаба региона, в пятницу за медицинской помощью обратился мужчина, получивший минно-взрывную травму в результате удара дрона по спецтехнике в районе села Крутой Лог 25 июня. Лечение продолжает амбулаторно. Также госпитализирована женщина, которая получила акубаротравму от детонации дрона в селе Никольское 24 июня.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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