ВСУ за сутки 76 раз атаковали Белгородскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ За прошедшие сутки ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 76 раз.

Были перехвачены 92 БПЛА.

Один мирный житель погиб, еще четыре человека, включая ребенка, получили ранения.

БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 76 раз, также были перехвачены 92 БПЛА, один мирный житель погиб, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Он добавил, что противник совершил три артиллерийских обстрела, также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбиты и подавлены 92 беспилотника.

"В Корочанском округе погиб мужчина… Ранения получили четыре человека, в том числе ребенок. Госпитализация не потребовалась, он продолжает лечение амбулаторно", - подчеркнул врио губернатора.