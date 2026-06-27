Рейтинг@Mail.ru
Наемницы из Польши служат в ВСУ, рассказал ветеран СВО - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 27.06.2026
Наемницы из Польши служат в ВСУ, рассказал ветеран СВО

Ветеран Суздалов: наемницы из Польши служат в ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наемницы из Польши служат в составе Вооруженных сил Украины, сообщил ветеран специальной военной операции Айархан Суздалов.
  • В ходе радиоперехвата вражеской информации были зафиксированы голоса женщин, занимающихся БПЛА со стороны Польши.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Наемницы из Польши служат в составе Вооруженных сил Украины, рассказал РИА Новости ветеран специальной военной операции Айархан Суздалов.
Суздалов в 2025 году служил сапером в добровольческом отряде "Барс-2" в составе 272-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии. Сейчас он работает заместителем начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
ВСУ формируют боевые группы из мобилизованных в Черниговской области
06:35
"Один раз удалось перехватить вражеский обмен информацией. Против нас были граждане Польши, которые занимались БПЛА. Среди них было очень много голосов женского пола", - сказал Суздалов.
По его словам, все участники радиоперехвата были очень удивлены услышанному.
"Вообще даже представлений не было, что у нас противник будет женского пола", - сказал ветеран СВО.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Командование ВСУ перебросило инструкторов в Харьковскую область
06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеПольшаУкраинаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала