Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наемницы из Польши служат в составе Вооруженных сил Украины, сообщил ветеран специальной военной операции Айархан Суздалов.
- В ходе радиоперехвата вражеской информации были зафиксированы голоса женщин, занимающихся БПЛА со стороны Польши.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Наемницы из Польши служат в составе Вооруженных сил Украины, рассказал РИА Новости ветеран специальной военной операции Айархан Суздалов.
"Один раз удалось перехватить вражеский обмен информацией. Против нас были граждане Польши, которые занимались БПЛА. Среди них было очень много голосов женского пола", - сказал Суздалов.
По его словам, все участники радиоперехвата были очень удивлены услышанному.
"Вообще даже представлений не было, что у нас противник будет женского пола", - сказал ветеран СВО.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.