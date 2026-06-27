Краткий пересказ от РИА ИИ Наемницы из Польши служат в составе Вооруженных сил Украины, сообщил ветеран специальной военной операции Айархан Суздалов.

В ходе радиоперехвата вражеской информации были зафиксированы голоса женщин, занимающихся БПЛА со стороны Польши.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Наемницы из Польши служат в составе Вооруженных сил Украины, рассказал РИА Новости ветеран специальной военной операции Айархан Суздалов.

Суздалов в 2025 году служил сапером в добровольческом отряде "Барс-2" в составе 272-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии. Сейчас он работает заместителем начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

"Один раз удалось перехватить вражеский обмен информацией. Против нас были граждане Польши, которые занимались БПЛА. Среди них было очень много голосов женского пола", - сказал Суздалов.

По его словам, все участники радиоперехвата были очень удивлены услышанному.

"Вообще даже представлений не было, что у нас противник будет женского пола", - сказал ветеран СВО.