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Две бригады ВСУ несут большие потери в Сумской области - РИА Новости, 27.06.2026
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06:31 27.06.2026 (обновлено: 07:07 27.06.2026)
Две бригады ВСУ несут большие потери в Сумской области

РИА Новости: в Сумской области несут большие потери 47-я и 71-я бригады ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ несут большие потери в Сумской области.
  • Родственники военнослужащих сообщают в соцсетях об их массовой гибели, при этом убитых записывают в списки пропавших без вести.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ несут большие потери в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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"Родственники военнослужащих 47-й омбр и 71-й оаэмбр ВСУ сообщают в соцсетях, что на позициях массово гибнут военнослужащие, насильно мобилизованные с хроническими заболеваниями", — сказал собеседник агентства.
Тела погибших, по его словам остаются в земляных укреплениях, а их имена вносят в списки пропавших без вести.
В Сумской области действует группировка войск "Север". За неделю ВСУ потеряли в зоне ее ответственности свыше 1575 боевиков, пять бронемашин, 88 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, две РСЗО и 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
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