Две бригады ВСУ несут большие потери в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ несут большие потери в Сумской области.

Родственники военнослужащих сообщают в соцсетях об их массовой гибели, при этом убитых записывают в списки пропавших без вести.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ несут большие потери в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

« "Родственники военнослужащих 47-й омбр и 71-й оаэмбр ВСУ сообщают в соцсетях, что на позициях массово гибнут военнослужащие, насильно мобилизованные с хроническими заболеваниями", — сказал собеседник агентства.

Тела погибших, по его словам остаются в земляных укреплениях, а их имена вносят в списки пропавших без вести.