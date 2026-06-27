Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ несут большие потери в Сумской области.
- Родственники военнослужащих сообщают в соцсетях об их массовой гибели, при этом убитых записывают в списки пропавших без вести.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ несут большие потери в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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"Родственники военнослужащих 47-й омбр и 71-й оаэмбр ВСУ сообщают в соцсетях, что на позициях массово гибнут военнослужащие, насильно мобилизованные с хроническими заболеваниями", — сказал собеседник агентства.
Тела погибших, по его словам остаются в земляных укреплениях, а их имена вносят в списки пропавших без вести.
В Сумской области действует группировка войск "Север". За неделю ВСУ потеряли в зоне ее ответственности свыше 1575 боевиков, пять бронемашин, 88 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, две РСЗО и 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.