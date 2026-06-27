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ВС России поразили две заправочные станции в Запорожье - РИА Новости, 27.06.2026
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19:09 27.06.2026 (обновлено: 19:17 27.06.2026)
ВС России поразили две заправочные станции в Запорожье

ВС России "Геранями" поразили две заправочные станции в Запорожье

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУдарный БПЛА "Герань"
Ударный БПЛА Герань - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Ударный БПЛА "Герань". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России поразили две заправочные станции в районе Запорожья с применением беспилотников "Герань".
  • Обе АЗС получили критические повреждения и загорелись.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы беспилотниками "Герань" поразили две заправочные станции в районе Запорожья, обе получили критические повреждения, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе Запорожья с применением беспилотных летательных аппаратов дальнего действия "Герань-2 Сикер" поражены две автозаправочные станции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате успешных ударов российских дронов обе АЗС получили критические повреждения, на них возник пожар.
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