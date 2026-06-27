ВС России поразили две заправочные станции в Запорожье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили две заправочные станции в районе Запорожья с применением беспилотников "Герань".
- Обе АЗС получили критические повреждения и загорелись.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы беспилотниками "Герань" поразили две заправочные станции в районе Запорожья, обе получили критические повреждения, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате успешных ударов российских дронов обе АЗС получили критические повреждения, на них возник пожар.
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