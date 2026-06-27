Врач рассказала, почему хроническая болезнь легких обостряется летом

Краткий пересказ от РИА ИИ Жара, смог и высокая влажность провоцируют ухудшение состояния больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Врач-пульмонолог Цагараева рекомендовала пациентам с ХОБЛ избегать перегрева, поддерживать достаточный питьевой режим, следить за качеством воздуха и строго соблюдать назначенную терапию.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Жара, смог и высокая влажность провоцируют ухудшение состояния больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), рассказала врач-пульмонолог Ольга Цагараева.

ХОБЛ - хроническое заболевание, при котором дыхательные пути сужаются и разрушается легочная ткань. С течением времени снижается эластичность легких, то есть их способность сжиматься и расширяться, это приводит к затруднению дыхания человека, вызывая появление одышки, хронического кашля и быстрой утомляемости.

"Однако летом возникают другие факторы риска. Высокая температура и влажность могут усиливать чувство нехватки воздуха, а загрязнение воздуха, повышенный уровень озона и пыльца растений способны раздражать дыхательные пути и ухудшать дыхание", - пишет издание " Газета.ру " со ссылкой на Цагараеву.

По словам врача, особую опасность представляет обезвоживание, так как в жару мокрота становится гуще и откашлять ее труднее, что осложняет состояние.

Кроме того, Цагараева призвала при обнаружении симптомов не откладывать обследование до осени, так как теплый сезон можно использовать для стабилизации состояния.