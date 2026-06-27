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Врач рассказала, почему хроническая болезнь легких обостряется летом - РИА Новости, 27.06.2026
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17:00 27.06.2026
Врач рассказала, почему хроническая болезнь легких обостряется летом

Врач Цагараева: жара и смог провоцируют ухудшение состояния больных ХОБЛ

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жара, смог и высокая влажность провоцируют ухудшение состояния больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
  • Врач-пульмонолог Цагараева рекомендовала пациентам с ХОБЛ избегать перегрева, поддерживать достаточный питьевой режим, следить за качеством воздуха и строго соблюдать назначенную терапию.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Жара, смог и высокая влажность провоцируют ухудшение состояния больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), рассказала врач-пульмонолог Ольга Цагараева.
ХОБЛ - хроническое заболевание, при котором дыхательные пути сужаются и разрушается легочная ткань. С течением времени снижается эластичность легких, то есть их способность сжиматься и расширяться, это приводит к затруднению дыхания человека, вызывая появление одышки, хронического кашля и быстрой утомляемости.
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"Однако летом возникают другие факторы риска. Высокая температура и влажность могут усиливать чувство нехватки воздуха, а загрязнение воздуха, повышенный уровень озона и пыльца растений способны раздражать дыхательные пути и ухудшать дыхание", - пишет издание "Газета.ру" со ссылкой на Цагараеву.
По словам врача, особую опасность представляет обезвоживание, так как в жару мокрота становится гуще и откашлять ее труднее, что осложняет состояние.
Кроме того, Цагараева призвала при обнаружении симптомов не откладывать обследование до осени, так как теплый сезон можно использовать для стабилизации состояния.
Пациентам с уже установленным диагнозом она порекомендовала избегать перегрева, поддерживать достаточный питьевой режим, а также следить за качеством воздуха и строго соблюдать назначенную терапию.
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