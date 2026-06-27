"Не смогут захватить". В США сделали заявление о войне с Россией

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"Годами служившие в НАТО люди, такие как я, знают европейцев, и мы знаем, что их армии слабы. Они никак не смогут захватить Россию. Им будет тяжело обороняться против нее, если россияне предпримут какую-либо серьезную атаку", — заявил он.