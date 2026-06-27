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"Не смогут захватить". В США сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 27.06.2026
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14:57 27.06.2026
"Не смогут захватить". В США сделали заявление о войне с Россией

Макгрегор: армии европейских стран не могут противостоять России

© AP Photo / Mindaugas KulbisПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Польские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженные силы государств Европы не смогут противостоять России.
  • Макгрегор подчеркнул, что Россия не стремится воевать с Европой.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вооруженные силы государств Европы ничего не смогут сделать против России, заявил в интервью YouTube-канала Judging Freedom полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
«
"Годами служившие в НАТО люди, такие как я, знают европейцев, и мы знаем, что их армии слабы. Они никак не смогут захватить Россию. Им будет тяжело обороняться против нее, если россияне предпримут какую-либо серьезную атаку", — заявил он.
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Тем не менее Макгрегор подчеркнул, что Россия не стремится воевать с Европой.
Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы может устроить операцию под ложным флагом ради конфликта с Североатлантическим альянсом.
Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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