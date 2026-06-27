В Венесуэле ограничили въезд в штат Ла-Гуайра, где произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Въезд в венесуэльский штат Ла-Гуайра ограничен, сообщил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо.
- В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первого составила 7,2, а второго — 7,5.
- Число погибших возросло до 920, наиболее серьезные разрушения произошли в штате Ла-Гуайра.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Въезд в венесуэльский штат Ла-Гуайра, который больше остальных пострадал от землетрясений, ограничен, сообщил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо.
"Въезд в штат Ла-Гуайра ограничен... Власти будут принимать решения по маршруту, чтобы предотвратить въезд лиц, не имеющих соответствующих заданий", - заявил Кабельо, чье выступление транслировал телеканал VTV.
В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 920. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Наиболее серьезные разрушения после серии мощных землетрясений пришлись на штат Ла-Гуайра, где продолжаются поисково-спасательные работы.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.