СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 27 июн – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна возбуждено после жесткой посадки вертолета Ми-8Т в пятницу в Красноярском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.