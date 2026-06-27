Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 27.06.2026
СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае

СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Красноярском крае

© Фото : Восточное МСУТ на транспорте СК России/TelegramМи-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае
Ми-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Восточное МСУТ на транспорте СК России/Telegram
Ми-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае.
  • На борту находились 12 человек, никто из них не пострадал.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна.
КРАСНОЯРСК, 27 июн – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна возбуждено после жесткой посадки вертолета Ми-8Т в пятницу в Красноярском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае. В Восточном МСУТ СК РФ также уточняли, что на борту находило 12 человек, в том числе 3 члена экипажа и 9 пассажиров, никто из них не пострадал.
"Следователем Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна", - говорится в сообщении.
Уточняется, что размер ущерба составил более 1 миллиона рублей.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
В Красноярске подросток утонул в озере, притворяясь тонущим
20 июня, 08:47
 
ПроисшествияРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Западно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала