СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае.
- На борту находились 12 человек, никто из них не пострадал.
- Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна.
КРАСНОЯРСК, 27 июн – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна возбуждено после жесткой посадки вертолета Ми-8Т в пятницу в Красноярском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае. В Восточном МСУТ СК РФ также уточняли, что на борту находило 12 человек, в том числе 3 члена экипажа и 9 пассажиров, никто из них не пострадал.
"Следователем Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна", - говорится в сообщении.
Уточняется, что размер ущерба составил более 1 миллиона рублей.