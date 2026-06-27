Украинцев предупредили о длительных отключениях света летом

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"Лето будет непростым с точки зрения отключения (электроэнергии – ред.)… При таких температурных режимах мы ожидаем ограничения бытовых потребителей до пяти часов в вечерние часы, когда солнце уже не светит, но сохраняются высокие температуры", - сказал Игнатьев на видео, опубликованном изданием "Новости.Live".