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Украинцев предупредили о длительных отключениях света летом - РИА Новости, 27.06.2026
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21:31 27.06.2026
Украинцев предупредили о длительных отключениях света летом

Игнатьев: отключать электроэнергию летом на Украине могут до пяти часов в сутки

© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине летом при высоких температурах могут быть отключения электроэнергии до пяти часов в сутки, заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев.
  • Энергосистема Украины вошла в необратимый период этого лета, и высокие температуры приводят к перегрузке сетей, отметил Игнатьев.
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Отключения электроэнергии летом при высоких температурах на Украине могут быть по пять часов в сутки, заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев.
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"Лето будет непростым с точки зрения отключения (электроэнергии – ред.)… При таких температурных режимах мы ожидаем ограничения бытовых потребителей до пяти часов в вечерние часы, когда солнце уже не светит, но сохраняются высокие температуры", - сказал Игнатьев на видео, опубликованном изданием "Новости.Live".

По его словам, энергосистема уже вошла в необратимый период этого лета, а высокие температуры приводят к перегрузке сетей и необходимости вводить системные ограничения как для промышленности, так и для бытовых потребителей. Игнатьев отметил, что подобные перегрузки уже дважды приводили к отключению оборудования подстанций на левом берегу Киева.
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