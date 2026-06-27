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"Он все разрушил". В США выступили с жестким заявлением о России - РИА Новости, 27.06.2026
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15:21 27.06.2026 (обновлено: 16:12 27.06.2026)
"Он все разрушил". В США выступили с жестким заявлением о России

Дэвис: слова Рубио о поддержке США Украины подорвали процесс переговоров с РФ

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио и американский лидер Дональд Трамп
Госсекретарь США Марко Рубио и американский лидер Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио и американский лидер Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис считает, что заявление госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Киева негативно повлияло на переговорный процесс с Россией.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заявление госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Киева Вашингтоном оказало очень негативное влияние на переговорный процесс с Россией, считает подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
"Рубио совершил резкий поворот: от поддержки идеи администрации США о переговорном процессе, начавшемся в январе 2025 года, к прямому заявлению в начале этого месяца о том, что мы "выбрали сторону", и это сторона Украины. Тем самым он разрушил все, что произошло в Анкоридже, или любые другие переговоры, которые мы проводили", — написал он в соцсети X.
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По мнению Дэвиса, Вашингтон, вероятно, "глубоко пожалеет об этом высокомерном и помпезном решении".
Ранее Рубио во время выступления в конгрессе заявил, что США не могут считаться беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку Вашингтон поддерживает Киев.
Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске в прошлом году достигли четких пониманий о том, как двигаться по пути урегулирования украинского конфликта.
Лавров позже отметил, что Москва удивлена заявлениями госсекретаря США, что Вашингтон не может быть посредником по Украине.
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