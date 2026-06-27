"Он все разрушил". В США выступили с жестким заявлением о России

Краткий пересказ от РИА ИИ Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис считает, что заявление госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Киева негативно повлияло на переговорный процесс с Россией.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заявление госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Киева Вашингтоном оказало очень негативное влияние на переговорный процесс с Россией, считает подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Рубио совершил резкий поворот: от поддержки идеи администрации США о переговорном процессе, начавшемся в январе 2025 года, к прямому заявлению в начале этого месяца о том, что мы "выбрали сторону", и это сторона Украины. Тем самым он разрушил все, что произошло в Анкоридже, или любые другие переговоры, которые мы проводили", — написал он в соцсети X

По мнению Дэвиса, Вашингтон , вероятно, "глубоко пожалеет об этом высокомерном и помпезном решении".

Ранее Рубио во время выступления в конгрессе заявил, что США не могут считаться беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку Вашингтон поддерживает Киев.

Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске в прошлом году достигли четких пониманий о том, как двигаться по пути урегулирования украинского конфликта.