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С территории Украины вернули 171 жителя курского приграничья - РИА Новости, 27.06.2026
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12:56 27.06.2026 (обновлено: 12:57 27.06.2026)
С территории Украины вернули 171 жителя курского приграничья

Хинштейн: всего с территории Украины вернули 171 жителя курского приграничья

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители приграничных районов Курской области в пункте эвакуации
Жители приграничных районов Курской области в пункте эвакуации - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители приграничных районов Курской области в пункте эвакуации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области.
  • Судьба 320 человек остается неизвестной.
КУРСК, 27 июн - РИА Новости. За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области, по-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
"К сожалению, по-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек. За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кто прямо сейчас едет домой", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
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УкраинаКурская областьАлександр ХинштейнОбщество
 
 
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