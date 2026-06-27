Жители Израиля раскритиковали Киев за протесты против приезда Джигана

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство Украины в Тель-Авиве направило официальный протест в МИД Израиля в связи с приглашением российского рэпера Джигана, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Русскоязычные израильтяне выразили возмущение по поводу вмешательства Украины в культурную жизнь Израиля.

Украинская дипломатическая миссия призвала израильтян бойкотировать мероприятия с участием Джигана и других артистов из России.

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн - РИА Новости. Многие израильтяне возмутились тем фактом, что власти Украины выразили официальный протест еврейскому государству в связи с приездом российского рэпера Джигана, выяснило РИА Новости на основе открытых данных в социальных сетях.

Ранее посольство Украины Тель-Авиве направило официальный протест в МИД Израиля в связи с приглашением российского рэпера еврейского происхождения родом из Одессы. В посольстве указали, что министерство туризма Израиля официально пригласило Джигана несмотря на то, что с января 2023 года он находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Русскоязычные израильтяне сочли такой шаг Киева попыткой диктовать еврейскому государству, каких артистов пускать, а каких нет. Под публикацией местного новостного портала о приезде Джигана было оставлено множество комментариев, суть которых сводится к тому, что Украина не должна вмешиваться в культурную жизнь Израиля.

"Какое право имеет Украина вякать?" - возмутился один из пользователей социальной сети Facebook*.

Другой пользователь напомнил, что израильская певица Эден Голан внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", и иронично предположил, что Израилю также бы следовало возмутиться в этой связи.

Некоторые пользователи отметили, что подобные действия со стороны властей в Киеве не являются чем-то новым. "Нацисты вечно недовольны", - написал один из пользователей.

Израильтяне приветствовали приезд Джигана в Израиль и выразили надежду на проведение новых концертов.

"Хорошо бы, чтобы Джиган еще и концерты проводил в Израиле!" - написал один из поклонников артиста.

Украинская дипломатическая миссия также обратилась к израильтянам с призывом бойкотировать мероприятия с участием Джигана и других артистов из России. В МИД Израиля пока не ответили на запрос РИА Новости о правомерности действий украинского посольства.