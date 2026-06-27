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Жители Израиля раскритиковали Киев за протесты против приезда Джигана - РИА Новости, 27.06.2026
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11:14 27.06.2026
Жители Израиля раскритиковали Киев за протесты против приезда Джигана

Жителей Израиля возмутил протест властей Украины из-за приезда Джигана

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство Украины в Тель-Авиве направило официальный протест в МИД Израиля в связи с приглашением российского рэпера Джигана, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Русскоязычные израильтяне выразили возмущение по поводу вмешательства Украины в культурную жизнь Израиля.
  • Украинская дипломатическая миссия призвала израильтян бойкотировать мероприятия с участием Джигана и других артистов из России.
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн - РИА Новости. Многие израильтяне возмутились тем фактом, что власти Украины выразили официальный протест еврейскому государству в связи с приездом российского рэпера Джигана, выяснило РИА Новости на основе открытых данных в социальных сетях.
Ранее посольство Украины в Тель-Авиве направило официальный протест в МИД Израиля в связи с приглашением российского рэпера еврейского происхождения родом из Одессы. В посольстве указали, что министерство туризма Израиля официально пригласило Джигана несмотря на то, что с января 2023 года он находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Русскоязычные израильтяне сочли такой шаг Киева попыткой диктовать еврейскому государству, каких артистов пускать, а каких нет. Под публикацией местного новостного портала о приезде Джигана было оставлено множество комментариев, суть которых сводится к тому, что Украина не должна вмешиваться в культурную жизнь Израиля.
"Какое право имеет Украина вякать?" - возмутился один из пользователей социальной сети Facebook*.
Другой пользователь напомнил, что израильская певица Эден Голан внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", и иронично предположил, что Израилю также бы следовало возмутиться в этой связи.
Некоторые пользователи отметили, что подобные действия со стороны властей в Киеве не являются чем-то новым. "Нацисты вечно недовольны", - написал один из пользователей.
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"Хорошо бы, чтобы Джиган еще и концерты проводил в Израиле!" - написал один из поклонников артиста.
Украинская дипломатическая миссия также обратилась к израильтянам с призывом бойкотировать мероприятия с участием Джигана и других артистов из России. В МИД Израиля пока не ответили на запрос РИА Новости о правомерности действий украинского посольства.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреИзраильУкраинаКиевДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
 
 
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