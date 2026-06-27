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"Сильно испугался": в ЕС оценили угрозы Зеленского в адрес Лукашенко - РИА Новости, 27.06.2026
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06:42 27.06.2026
"Сильно испугался": в ЕС оценили угрозы Зеленского в адрес Лукашенко

Христофору: Зеленский запутался в собственных угрозах в адрес Белоруссии

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что Владимир Зеленский постоянно угрожает Белоруссии и ее лидеру Александру Лукашенко, что говорит об отчаянии в Киеве.
  • По мнению Христофору, Зеленский выдумал историю о «ретрансляторах» в Белоруссии, чтобы попытаться показать свою значимость Брюсселю, и теперь не может остановиться.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский запутался в своих постоянно повторяющихся угрозах в адрес Белоруссии и ее лидера Александра Лукашенко, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Зеленский почти каждый день сыплет угрозами в разные стороны, что говорит только об отчаянии в Киеве. Это жалкая попытка напугать Минск не сработает и сделает только хуже, ослабив Киев и выставив Зеленского идиотом, которого ни Лукашенко, ни кто-либо еще не будет воспринимать всерьез", — сказал он.
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По словам эксперта, Зеленский выдумал историю о "ретрансляторах" в Белоруссии, чтобы попытаться показать свою значимость Брюсселю, а потом не смог уже остановиться, начав сочинять дальше.
«
"Он очень сильно испугался, что вся эта ложь теперь выйдет наружу", — подытожил Христофору.
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии полностью раскрывают в нем террористическую сущность,
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