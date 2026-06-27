Краткий пересказ от РИА ИИ Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что Владимир Зеленский постоянно угрожает Белоруссии и ее лидеру Александру Лукашенко, что говорит об отчаянии в Киеве.

По мнению Христофору, Зеленский выдумал историю о «ретрансляторах» в Белоруссии, чтобы попытаться показать свою значимость Брюсселю, и теперь не может остановиться.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский запутался в своих постоянно повторяющихся угрозах в адрес Белоруссии и ее лидера Александра Лукашенко, такое мнение высказал в эфире своего Владимир Зеленский запутался в своих постоянно повторяющихся угрозах в адрес Белоруссии и ее лидера Александра Лукашенко, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

Зеленский почти каждый день сыплет угрозами в разные стороны, что говорит только об отчаянии в Киеве . Это жалкая попытка напугать Минск не сработает и сделает только хуже, ослабив Киев и выставив Зеленского идиотом, которого ни Лукашенко, ни кто-либо еще не будет воспринимать всерьез", — сказал он.

По словам эксперта, Зеленский выдумал историю о "ретрансляторах" в Белоруссии, чтобы попытаться показать свою значимость Брюсселю, а потом не смог уже остановиться, начав сочинять дальше.

« "Он очень сильно испугался, что вся эта ложь теперь выйдет наружу", — подытожил Христофору.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии полностью раскрывают в нем террористическую сущность,

Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил Александру Лукашенко новыми атаками из-за размещения на приграничной территории техники якобы для корректировки ударов ВС России по Украине.