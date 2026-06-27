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"Закрой рот": в Киеве жестко ответили на странную выходку жены Зеленского - РИА Новости, 27.06.2026
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02:51 27.06.2026
"Закрой рот": в Киеве жестко ответили на странную выходку жены Зеленского

Соскин: неуместная улыбка жены Зеленского показала ее отношение к украинцам

© AP Photo / Markus SchreiberЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Елена Зеленская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, выразил мнение о неуместной улыбке Елены Зеленской во время ее высказываний о конфликте на Украине.
  • Соскин считает, что Елена Зеленская демонстрирует пренебрежительное отношение к простым украинцам.
  • По мнению эксперта, поведение Елены Зеленской свидетельствует о том, что она не скрывает свои настоящие эмоции.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Неуместная улыбка жены Владимира Зеленского Елены, когда она высказывалась о конфликте на Украине, продемонстрировала ее реальное отношение к простым гражданам, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Мне кажется, что она (Елена Зеленская. — Прим. ред.) издевается над простыми украинцами, просто смеется в лицо своими сказками о ее худшем периоде. Лучше закрой рот, пока люди отвечать не начали. Вот тогда и узнаешь, кому на Украине тяжело на самом деле", — сказал он.
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По словам эксперта, странное поведение Зеленской можно объяснить тем, что она даже не пыталась скрыть свои настоящие эмоции по этому поводу.
"Тут нет ничего сложного для понимания, ведь Зеленская буквально кричит всем своим поведением, что ей плевать на Украину, а нам остается только возмущаться, что первая леди ведет себя не по статусу", — добавил Соскин.
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