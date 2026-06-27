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Более 400 пар из 36 регионов России сыграли свадьбу в Тульской области - РИА Новости, 27.06.2026
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
22:18 27.06.2026
Более 400 пар из 36 регионов России сыграли свадьбу в Тульской области

Более 400 пар из 36 регионов России сыграли свадьбу в Тульской области 26 июня

© Фото : Правительство Тульской областиАкция "Скажи "ДА" в Туле"
Акция Скажи ДА в Туле - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Правительство Тульской области
Акция "Скажи "ДА" в Туле"
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Свыше 400 пар из 36 регионов России выбрали Тульскую область, чтобы в красивую дату, 26 июня, сыграть свадьбу, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Торжественные регистрации брака проходили в течение суток на площадках по всей области, а центром семейного праздника стал Тульский кремль.
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Акция "Скажи "ДА" в Туле", организованная министерством социальной защиты Тульской области, направлена на популяризацию семейных ценностей, повышение престижа брака среди молодежи и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ее цели соответствуют задачам национального проекта "Семья".
Регистрации брака проходили в отделах ЗАГС и на выездных площадках в Туле, Богородицком, Дубенском, Кимовском районах и других муниципалитетах региона. В Тульском кремле с утра практически непрерывно проходили торжественные выездные церемонии бракосочетания.
"Дата 26.06.2026 оказалась невероятно популярной, поэтому мы приняли решение о проведении круглосуточной регистрации браков, чтобы дать возможность всем желающим создать семью в этот красивый день. Я искренне рассчитываю, что новые семьи будут счастливы", — сказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что власти региона постарались создать по-настоящему праздничную атмосферу, сделать все, чтобы у людей было хорошее настроение.
"Кроме того, этот свадебный бум еще раз подтверждает: мы всегда рады гостям", — отметил Миляев.
Губернатор также напомнил о розыгрыше двухкомнатной квартиры среди участников акции "Скажи "ДА" в Туле" – он пройдет 8 июля 2027 года – в День семьи, любви и верности.
На главной площадке акции – в Тульском кремле – молодоженов поздравила первый заместитель губернатора Тульской области Наталья Архипова.
"Сегодня Тульская область стала большой и яркой свадебной столицей России. Среди молодоженов – жители 36 регионов нашей страны. Для нас это большая честь. Тула стала местом, куда приезжают не только за впечатлениями, но и за началом новой жизни. Очень символично, что именно в Тульском кремле – месте с большой историей – сегодня рождаются новые семьи", – сказала Архипова.
В течение дня в кремле работали фотозоны, интерактивные площадки и мастер-классы. Молодожены исполнили свадебный вальс, стали участниками флешмоба "Скажи "ДА!". Завершили дневную программу показ праздничных коллекций тульских дизайнеров и дефиле невест.
Кульминацией праздничного марафона стала "Сказочная свадьба" в Тульском областном центре молодежи.
Регистрация браков в рамках акции "Скажи "ДА" в Туле" продолжалась до полуночи.
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