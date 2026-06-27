Более 400 пар из 36 регионов России сыграли свадьбу в Тульской области

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Свыше 400 пар из 36 регионов России выбрали Тульскую область, чтобы в красивую дату, 26 июня, сыграть свадьбу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Торжественные регистрации брака проходили в течение суток на площадках по всей области, а центром семейного праздника стал Тульский кремль.

Акция "Скажи "ДА" в Туле", организованная министерством социальной защиты Тульской области, направлена на популяризацию семейных ценностей, повышение престижа брака среди молодежи и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ее цели соответствуют задачам национального проекта "Семья".

Регистрации брака проходили в отделах ЗАГС и на выездных площадках в Туле, Богородицком, Дубенском, Кимовском районах и других муниципалитетах региона. В Тульском кремле с утра практически непрерывно проходили торжественные выездные церемонии бракосочетания.

"Дата 26.06.2026 оказалась невероятно популярной, поэтому мы приняли решение о проведении круглосуточной регистрации браков, чтобы дать возможность всем желающим создать семью в этот красивый день. Я искренне рассчитываю, что новые семьи будут счастливы", — сказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что власти региона постарались создать по-настоящему праздничную атмосферу, сделать все, чтобы у людей было хорошее настроение.

"Кроме того, этот свадебный бум еще раз подтверждает: мы всегда рады гостям", — отметил Миляев.

Губернатор также напомнил о розыгрыше двухкомнатной квартиры среди участников акции "Скажи "ДА" в Туле" – он пройдет 8 июля 2027 года – в День семьи, любви и верности.

На главной площадке акции – в Тульском кремле – молодоженов поздравила первый заместитель губернатора Тульской области Наталья Архипова.

"Сегодня Тульская область стала большой и яркой свадебной столицей России. Среди молодоженов – жители 36 регионов нашей страны. Для нас это большая честь. Тула стала местом, куда приезжают не только за впечатлениями, но и за началом новой жизни. Очень символично, что именно в Тульском кремле – месте с большой историей – сегодня рождаются новые семьи", – сказала Архипова.

В течение дня в кремле работали фотозоны, интерактивные площадки и мастер-классы. Молодожены исполнили свадебный вальс, стали участниками флешмоба "Скажи "ДА!". Завершили дневную программу показ праздничных коллекций тульских дизайнеров и дефиле невест.

Кульминацией праздничного марафона стала "Сказочная свадьба" в Тульском областном центре молодежи.