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Трамп номинировал Лэнса Шройера на пост главы ICE - РИА Новости, 27.06.2026
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23:27 27.06.2026
Трамп номинировал Лэнса Шройера на пост главы ICE

Трамп номинировал Шройера на пост главы Службы иммиграционного контроля США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп номинировал Лэнса Шройера на пост нового руководителя Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).
  • Лэнс Шройер имеет 29-летний опыт работы в правоохранительных органах штата Оклахома и служил в морской пехоте.
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу номинировал Лэнса Шройера на пост нового руководителя Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).
Лэнс Шройер в течение 29 лет работал на разных должностях в правоохранительных органах в штате Оклахома. До этого он служил в морской пехоте.
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"Я рад объявить, что номинировал Лэнса Шройера в качестве нашего следующего директора ICE", - написал Трамп в Truth Social.
Он назвал своего номинанта патриотом, обладающим огромным опытом работы в правоохранительных органах.
"Лэнс обладает опытом выдворения нелегальных иммигрантов вон с наших улиц", - добавил Трамп.
Предыдущий руководитель ICE, Тодд Лайонс, ушел с поста в мае.
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