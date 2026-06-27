Трамп номинировал Лэнса Шройера на пост главы ICE

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп номинировал Лэнса Шройера на пост нового руководителя Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).
- Лэнс Шройер имеет 29-летний опыт работы в правоохранительных органах штата Оклахома и служил в морской пехоте.
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу номинировал Лэнса Шройера на пост нового руководителя Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).
Лэнс Шройер в течение 29 лет работал на разных должностях в правоохранительных органах в штате Оклахома. До этого он служил в морской пехоте.
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"Я рад объявить, что номинировал Лэнса Шройера в качестве нашего следующего директора ICE", - написал Трамп в Truth Social.
Он назвал своего номинанта патриотом, обладающим огромным опытом работы в правоохранительных органах.
"Лэнс обладает опытом выдворения нелегальных иммигрантов вон с наших улиц", - добавил Трамп.
Предыдущий руководитель ICE, Тодд Лайонс, ушел с поста в мае.