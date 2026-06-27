Трамп представил себя в виде атланта, несущего Землю

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп представил себя в виде атланта, держащего на плечах земной шар.

Изображение было опубликовано в Truth Social и получило около 1,7 тысячи репостов и примерно 6 тысяч лайков.

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу представил себя публике в виде атланта, который держит на своих плечах земной шар.

На изображении, опубликованном в Truth Social, Трамп показал, что он несет Землю на плечах, слегка пригнувшись под тяжестью ноши. Через плечо у него перекинут флаг США.

На картинке также изображено, что Трамп ступает по каменистой почве.