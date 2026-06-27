Трамп представил себя в виде атланта, несущего Землю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп представил себя в виде атланта, держащего на плечах земной шар.
- Изображение было опубликовано в Truth Social и получило около 1,7 тысячи репостов и примерно 6 тысяч лайков.
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу представил себя публике в виде атланта, который держит на своих плечах земной шар.
На картинке также изображено, что Трамп ступает по каменистой почве.
Около 1,7 тысячи пользователей поделились данным сообщением, а примерно 6 тысяч отметили, что оно им нравится.
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