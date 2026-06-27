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Трамп представил себя в виде атланта, несущего Землю - РИА Новости, 27.06.2026
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21:04 27.06.2026
Трамп представил себя в виде атланта, несущего Землю

Трамп опубликовал свое изображение в виде атланта, который несет Землю на плечах

© Donald J. Trump/Truth SocialПост, опубликованный в соцсети Дональда Трампа
Пост, опубликованный в соцсети Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Donald J. Trump/Truth Social
Пост, опубликованный в соцсети Дональда Трампа
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп представил себя в виде атланта, держащего на плечах земной шар.
  • Изображение было опубликовано в Truth Social и получило около 1,7 тысячи репостов и примерно 6 тысяч лайков.
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу представил себя публике в виде атланта, который держит на своих плечах земной шар.
На изображении, опубликованном в Truth Social, Трамп показал, что он несет Землю на плечах, слегка пригнувшись под тяжестью ноши. Через плечо у него перекинут флаг США.
На картинке также изображено, что Трамп ступает по каменистой почве.
Около 1,7 тысячи пользователей поделились данным сообщением, а примерно 6 тысяч отметили, что оно им нравится.
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