Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп может отказаться от договоренностей с Россией, достигнутых на Аляске., утверждает портал Axios.

Трамп якобы говорит о давлении на Россию, но другие лидеры "не верят, что он действительно что-то сделает с этим".

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп якобы дал понять, что может отказаться от достигнутых в Анкоридже договоренностей с Россией, включающих ее контроль над Донбассом, утверждает портал Президент США Дональд Трамп якобы дал понять, что может отказаться от достигнутых в Анкоридже договоренностей с Россией, включающих ее контроль над Донбассом, утверждает портал Axios со ссылкой на источники.

В пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что на саммите на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили предложения Вашингтона по Украине, которые были приняты Москвой, поэтому со стороны госсекретаря США Марко Рубио не очень изящно говорить о том, что в Анкоридже якобы не было никакого соглашения.

« "Трамп... дал понять, что может отказаться от достигнутых в Анкоридже договоренностей, в соответствии с которыми США приняли требование России о ее контроле над Донбассом в рамках любой сделки", - утверждает портал.

По словам неназванного чиновника, с которым побеседовал Axios, Трамп якобы говорит о давлении на Россию, но другие лидеры "не верят, что он действительно что-то сделает с этим".

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва, к сожалению, констатирует определенный "дрейф" одной из сторон от результатов встречи на Аляске, они пока остаются нереализованными.