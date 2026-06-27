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Трамп допустил отказ от анкориджских договоренностей, утверждает Axios - РИА Новости, 27.06.2026
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19:21 27.06.2026 (обновлено: 23:48 27.06.2026)
Трамп допустил отказ от анкориджских договоренностей, утверждает Axios

Axios: Трамп дал понять, что может отказаться от анкориджских договоренностей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп может отказаться от договоренностей с Россией, достигнутых на Аляске., утверждает портал Axios.
  • Трамп якобы говорит о давлении на Россию, но другие лидеры "не верят, что он действительно что-то сделает с этим".
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп якобы дал понять, что может отказаться от достигнутых в Анкоридже договоренностей с Россией, включающих ее контроль над Донбассом, утверждает портал Axios со ссылкой на источники.
В пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что на саммите на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили предложения Вашингтона по Украине, которые были приняты Москвой, поэтому со стороны госсекретаря США Марко Рубио не очень изящно говорить о том, что в Анкоридже якобы не было никакого соглашения.
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"Трамп... дал понять, что может отказаться от достигнутых в Анкоридже договоренностей, в соответствии с которыми США приняли требование России о ее контроле над Донбассом в рамках любой сделки", - утверждает портал.
По словам неназванного чиновника, с которым побеседовал Axios, Трамп якобы говорит о давлении на Россию, но другие лидеры "не верят, что он действительно что-то сделает с этим".
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва, к сожалению, констатирует определенный "дрейф" одной из сторон от результатов встречи на Аляске, они пока остаются нереализованными.
Летом 2025 года президенты России и США провели переговоры в Анкоридже, лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Владимир Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
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