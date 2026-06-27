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Жительница Турции, называющая Трампа своим отцом, попросила о встрече с ним - РИА Новости, 27.06.2026
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11:08 27.06.2026
Жительница Турции, называющая Трампа своим отцом, попросила о встрече с ним

Жительница Турции, называющая Трампа отцом, попросила о встрече на саммите НАТО

© IHAЖительница Анкары Неджла Озмен. Кадр видео
Жительница Анкары Неджла Озмен. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© IHA
Жительница Анкары Неджла Озмен. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Турции Неджла Озмен, заявившая, что является биологической дочерью Дональда Трампа, направила через посольство США письмо с просьбой организовать встречу с ним.
  • Встреча возможна во время ожидаемого визита Трампа в Анкару на саммит НАТО 7–8 июля.
АНКАРА, 27 июн — РИА Новости. Жительница Турции Неджла Озмен, ранее заявившая, что якобы является биологической дочерью президента США Дональда Трампа, направила через посольство США письмо с просьбой организовать встречу с ним во время его ожидаемого визита в Анкару на саммит НАТО, сообщил портал Haber 7.
Саммит НАТО планируется в турецкой столице 7-8 июля.
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"Я отправила письмо через посольство США, потому что хочу встретиться с человеком, которого называю своим отцом", — приводит портал слова Озмен.
По ее словам, она рассчитывает лично поговорить с Трампом во время его пребывания в Турции.
История Неджлы Озмен получила широкую огласку в Турции несколько лет назад. В 2021 году 56-летняя жительница страны подала иск об установлении отцовства, утверждая, что ее биологическим отцом якобы является Трамп.
По словам женщины, мать незадолго до рождения рассказала ей, что познакомилась с американским бизнесменом во время его пребывания за границей, однако долгое время скрывала эту историю.
Озмен неоднократно требовала проведения ДНК-экспертизы и заявляла, что не преследует материальных целей, а хочет лишь установить свое происхождение и лично встретиться с Трампом. Каких-либо доказательств, подтверждающих ее утверждения, представлено не было.
Американский президент и его представители публично эти заявления не комментировали, а турецкие суды не принимали решений, подтверждающих изложенную женщиной версию.
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В миреТурцияСШААнкара (провинция)Дональд ТрампНАТО
 
 
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