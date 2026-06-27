Жительница Турции, называющая Трампа своим отцом, попросила о встрече с ним

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница Турции Неджла Озмен, заявившая, что является биологической дочерью Дональда Трампа, направила через посольство США письмо с просьбой организовать встречу с ним.

Встреча возможна во время ожидаемого визита Трампа в Анкару на саммит НАТО 7–8 июля.

АНКАРА, 27 июн — РИА Новости. Жительница Турции Неджла Озмен, ранее заявившая, что якобы является биологической дочерью президента США Дональда Трампа, направила через посольство США письмо с просьбой организовать встречу с ним во время его ожидаемого визита в Анкару на саммит НАТО, сообщил портал Жительница Турции Неджла Озмен, ранее заявившая, что якобы является биологической дочерью президента США Дональда Трампа, направила через посольство США письмо с просьбой организовать встречу с ним во время его ожидаемого визита в Анкару на саммит НАТО, сообщил портал Haber 7

Саммит НАТО планируется в турецкой столице 7-8 июля.

"Я отправила письмо через посольство США , потому что хочу встретиться с человеком, которого называю своим отцом", — приводит портал слова Озмен.

По ее словам, она рассчитывает лично поговорить с Трампом во время его пребывания в Турции.

История Неджлы Озмен получила широкую огласку в Турции несколько лет назад. В 2021 году 56-летняя жительница страны подала иск об установлении отцовства, утверждая, что ее биологическим отцом якобы является Трамп.

По словам женщины, мать незадолго до рождения рассказала ей, что познакомилась с американским бизнесменом во время его пребывания за границей, однако долгое время скрывала эту историю.

Озмен неоднократно требовала проведения ДНК-экспертизы и заявляла, что не преследует материальных целей, а хочет лишь установить свое происхождение и лично встретиться с Трампом. Каких-либо доказательств, подтверждающих ее утверждения, представлено не было.