Трамп потребовал сурового приговора своему экс-советнику Болтону

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп выразил надежду на суровый приговор Джону Болтону.

Он назвал своего бывшего советника "крайне недалеким, неуравновешенным и некомпетентным".

Болтон ранее признал себя виновным в незаконном хранении секретных данных.

Он обвинялся в хранении дневниковых записей за год своей работы в Белом доме.

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

« "Надеюсь, с ним поступят сурово", — написал Трамп в Truth Social.

Трамп назвал Болтона "крайне недалеким, неуравновешенным и некомпетентным бывшим представителем США".

"Это ужасный человек, безумец, который жаждал лишь сеять смуту и разжигать войны. Куда бы он ни приходил, он неизменно и без всякой нужды нес смерть и разрушения", — добавил американский лидер.

По информации NBC News , Болтон в пятницу признал себя виновным в суде в незаконном хранении секретных данных.

Болтон обвинялся в хранении дневниковых записей за год своей работы в Белом доме в первый президентский срок Трампа. Защита настаивала на том, что он ведет личные дневники уже 45 лет, материалы не носили секретный характер и были доступны только ближайшим родственникам.

Покинув команду Трампа, Болтон занял критическую позицию по отношению к нему. В 2020 году он опубликовал книгу, в которой резко раскритиковал своего бывшего босса. Белый дом пытался остановить выход книги с помощью иска, но потерпел неудачу. В 2021 году администрация Джо Байдена отозвала этот иск.

В августе 2025 года ФБР провела обыск в доме Болтона, после чего ему предъявили обвинения.