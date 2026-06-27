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Трамп потребовал сурового приговора своему экс-советнику Болтону - РИА Новости, 27.06.2026
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04:36 27.06.2026 (обновлено: 09:45 27.06.2026)
Трамп потребовал сурового приговора своему экс-советнику Болтону

Трамп выразил надежду на суровый приговор Болтону

© AP Photo / Alex BrandonДжон Болтон
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Джон Болтон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп выразил надежду на суровый приговор Джону Болтону.
  • Он назвал своего бывшего советника "крайне недалеким, неуравновешенным и некомпетентным".
  • Болтон ранее признал себя виновным в незаконном хранении секретных данных.
  • Он обвинялся в хранении дневниковых записей за год своей работы в Белом доме.
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону.
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"Надеюсь, с ним поступят сурово", — написал Трамп в Truth Social.
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Трамп назвал Болтона "крайне недалеким, неуравновешенным и некомпетентным бывшим представителем США".
"Это ужасный человек, безумец, который жаждал лишь сеять смуту и разжигать войны. Куда бы он ни приходил, он неизменно и без всякой нужды нес смерть и разрушения", — добавил американский лидер.
По информации NBC News, Болтон в пятницу признал себя виновным в суде в незаконном хранении секретных данных.
Болтон обвинялся в хранении дневниковых записей за год своей работы в Белом доме в первый президентский срок Трампа. Защита настаивала на том, что он ведет личные дневники уже 45 лет, материалы не носили секретный характер и были доступны только ближайшим родственникам.
Покинув команду Трампа, Болтон занял критическую позицию по отношению к нему. В 2020 году он опубликовал книгу, в которой резко раскритиковал своего бывшего босса. Белый дом пытался остановить выход книги с помощью иска, но потерпел неудачу. В 2021 году администрация Джо Байдена отозвала этот иск.
В августе 2025 года ФБР провела обыск в доме Болтона, после чего ему предъявили обвинения.
Вынесение приговора экс-советнику Трампа назначено на 28 октября. Признание вины по этой статье предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет.
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