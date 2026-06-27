Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп представил дизайн нового американского паспорта.

На обложке изображен официальный портрет Трампа, обрамленный текстом Декларации независимости США и элементами американского флага, а на другом развороте — гравюра по мотивам знаменитой картины "Декларация независимости".

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу представил дизайн нового американского паспорта.

"Новый паспорт США , который говорит: "Добро пожаловать, но будь хорошим", — написал Трамп в Truth Social.

© Donald J. Trump/Truth Social Дональд Трамп представил дизайн нового паспорта США © Donald J. Trump/Truth Social Дональд Трамп представил дизайн нового паспорта США

На представленной Трампом картинке изображен его официальный портрет, который обрамлен текстом Декларации независимости США, подписанной в 1776 году, и элементами американского флага. Золотое тиснение дополняет личная подпись главы государства.

На другом развороте представлена гравюра по мотивам знаменитой картины "Декларация независимости", а внизу написало "Соединенные Штаты Америки 250".

В апреле госдепартамент США объявил о подготовке лимитированной серии паспортов с особым дизайном, включающим официальный портрет Трампа, в честь празднования 250-летия американской независимости.