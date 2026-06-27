Рейтинг@Mail.ru
Трамп представил дизайн нового паспорта США - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 27.06.2026 (обновлено: 05:49 27.06.2026)
Трамп представил дизайн нового паспорта США

Трамп представил дизайн нового американского паспорта

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп представил дизайн нового американского паспорта.
  • На обложке изображен официальный портрет Трампа, обрамленный текстом Декларации независимости США и элементами американского флага, а на другом развороте — гравюра по мотивам знаменитой картины "Декларация независимости".
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу представил дизайн нового американского паспорта.
"Новый паспорт США, который говорит: "Добро пожаловать, но будь хорошим", — написал Трамп в Truth Social.
© Donald J. Trump/Truth SocialДональд Трамп представил дизайн нового паспорта США
Дональд Трамп представил дизайн нового паспорта США - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Donald J. Trump/Truth Social
Дональд Трамп представил дизайн нового паспорта США
На представленной Трампом картинке изображен его официальный портрет, который обрамлен текстом Декларации независимости США, подписанной в 1776 году, и элементами американского флага. Золотое тиснение дополняет личная подпись главы государства.
На другом развороте представлена гравюра по мотивам знаменитой картины "Декларация независимости", а внизу написало "Соединенные Штаты Америки 250".
В апреле госдепартамент США объявил о подготовке лимитированной серии паспортов с особым дизайном, включающим официальный портрет Трампа, в честь празднования 250-летия американской независимости.
Ранее Комиссия по изящным искусствам США одобрила выпуск памятной золотой монеты с портретом Трампа. Перед этим эта же комиссия поддержала переименование знаменитого Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Трамп рассказал, почему не станет величайшим коммунистом в истории
Вчера, 21:53
 
В миреВашингтон (штат)СШАДональд ТрампДжон Кеннеди (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала