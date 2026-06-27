Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп представил дизайн нового американского паспорта.
- На обложке изображен официальный портрет Трампа, обрамленный текстом Декларации независимости США и элементами американского флага, а на другом развороте — гравюра по мотивам знаменитой картины "Декларация независимости".
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу представил дизайн нового американского паспорта.
© Donald J. Trump/Truth SocialДональд Трамп представил дизайн нового паспорта США
© Donald J. Trump/Truth Social
Дональд Трамп представил дизайн нового паспорта США
На представленной Трампом картинке изображен его официальный портрет, который обрамлен текстом Декларации независимости США, подписанной в 1776 году, и элементами американского флага. Золотое тиснение дополняет личная подпись главы государства.
На другом развороте представлена гравюра по мотивам знаменитой картины "Декларация независимости", а внизу написало "Соединенные Штаты Америки 250".
В апреле госдепартамент США объявил о подготовке лимитированной серии паспортов с особым дизайном, включающим официальный портрет Трампа, в честь празднования 250-летия американской независимости.
Ранее Комиссия по изящным искусствам США одобрила выпуск памятной золотой монеты с портретом Трампа. Перед этим эта же комиссия поддержала переименование знаменитого Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди.